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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/duma-baskan-yardimcisi-ukraynali-cocuklar-ukrayna-polonya-sinirindaki-pedofil-sebekelere-satiliyor-1077613250.html
Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor
Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor
Duma Başkan Yardımcısı Kuznetsova, Ukrayna'daki yetim çocukların Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satıldığını belirtti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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pedofili
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Duma Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Kiev rejimi tarafından çocuklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere kurulan parlamento komisyonunun eş başkanı olarak yaptığı açıklamada, Polonya ve Ukrayna sınırında, Avrupa ve Ukrayna'daki pedofil şebekelerin çocuklarla ilgili işlemlerde bulunduğunu söyledi.Kuznetsova komisyonun bir toplantısında yaptığı açıklamada "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pedofil şebekelerinin temsilcileriyle Ukrayna-Polonya sınırının bazı bölümlerinde de anlaşmalar var" dedi.Kuznetsova'nın verdiği bilgilere göre bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.Kuznetsova açıklamasında ayrıca Ukrayna'da bu tür bir ağın faaliyet gösterdiğini; Kiev'deki elit kulüplerden birinde Ukraynalı yetimlerin pedofil maksadıyla kiralandığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220317/avrupanin-bebek-fabrikasi-ukrayna-sicili-kirli-klinikler-sagligini-kaybeden-tasiyici-anneler-1054805528.html
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anna kuznetsova, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, polonya, avrupa birliği, abd, pedofili, çocuk istismarı
anna kuznetsova, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, polonya, avrupa birliği, abd, pedofili, çocuk istismarı

Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor

11:37 21.11.2023 (güncellendi: 11:40 21.11.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu Devlet Duması Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Duma Başkan Yardımcısı Kuznetsova, Ukrayna'daki yetim çocukların Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satıldığını belirtti.
Duma Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Kiev rejimi tarafından çocuklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere kurulan parlamento komisyonunun eş başkanı olarak yaptığı açıklamada, Polonya ve Ukrayna sınırında, Avrupa ve Ukrayna'daki pedofil şebekelerin çocuklarla ilgili işlemlerde bulunduğunu söyledi.
Kuznetsova komisyonun bir toplantısında yaptığı açıklamada "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pedofil şebekelerinin temsilcileriyle Ukrayna-Polonya sınırının bazı bölümlerinde de anlaşmalar var" dedi.
Kuznetsova'nın verdiği bilgilere göre bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Kuznetsova açıklamasında ayrıca Ukrayna'da bu tür bir ağın faaliyet gösterdiğini; Kiev'deki elit kulüplerden birinde Ukraynalı yetimlerin pedofil maksadıyla kiralandığını da sözlerine ekledi.
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