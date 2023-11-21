https://sputniknews.com.tr/20231121/duma-baskan-yardimcisi-ukraynali-cocuklar-ukrayna-polonya-sinirindaki-pedofil-sebekelere-satiliyor-1077613250.html

Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor

Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor

Duma Başkan Yardımcısı Kuznetsova, Ukrayna'daki yetim çocukların Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satıldığını belirtti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T11:37+0300

2023-11-21T11:37+0300

2023-11-21T11:40+0300

ukrayna krizi

anna kuznetsova

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

ukrayna

polonya

avrupa birliği

abd

pedofili

çocuk istismarı

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Duma Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Kiev rejimi tarafından çocuklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere kurulan parlamento komisyonunun eş başkanı olarak yaptığı açıklamada, Polonya ve Ukrayna sınırında, Avrupa ve Ukrayna'daki pedofil şebekelerin çocuklarla ilgili işlemlerde bulunduğunu söyledi.Kuznetsova komisyonun bir toplantısında yaptığı açıklamada "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pedofil şebekelerinin temsilcileriyle Ukrayna-Polonya sınırının bazı bölümlerinde de anlaşmalar var" dedi.Kuznetsova'nın verdiği bilgilere göre bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.Kuznetsova açıklamasında ayrıca Ukrayna'da bu tür bir ağın faaliyet gösterdiğini; Kiev'deki elit kulüplerden birinde Ukraynalı yetimlerin pedofil maksadıyla kiralandığını da sözlerine ekledi.

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anna kuznetsova, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, polonya, avrupa birliği, abd, pedofili, çocuk istismarı