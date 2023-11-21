https://sputniknews.com.tr/20231121/duma-baskan-yardimcisi-ukraynali-cocuklar-ukrayna-polonya-sinirindaki-pedofil-sebekelere-satiliyor-1077613250.html
Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor
Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor
Duma Başkan Yardımcısı Kuznetsova, Ukrayna'daki yetim çocukların Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satıldığını belirtti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:37+0300
2023-11-21T11:37+0300
2023-11-21T11:40+0300
ukrayna krizi
anna kuznetsova
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
ukrayna
polonya
avrupa birliği
abd
pedofili
çocuk istismarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/07/1058456497_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_bbc5d831a3c87a4f3e0d10dab8f5daaa.jpg
Duma Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Kiev rejimi tarafından çocuklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere kurulan parlamento komisyonunun eş başkanı olarak yaptığı açıklamada, Polonya ve Ukrayna sınırında, Avrupa ve Ukrayna'daki pedofil şebekelerin çocuklarla ilgili işlemlerde bulunduğunu söyledi.Kuznetsova komisyonun bir toplantısında yaptığı açıklamada "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pedofil şebekelerinin temsilcileriyle Ukrayna-Polonya sınırının bazı bölümlerinde de anlaşmalar var" dedi.Kuznetsova'nın verdiği bilgilere göre bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.Kuznetsova açıklamasında ayrıca Ukrayna'da bu tür bir ağın faaliyet gösterdiğini; Kiev'deki elit kulüplerden birinde Ukraynalı yetimlerin pedofil maksadıyla kiralandığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220317/avrupanin-bebek-fabrikasi-ukrayna-sicili-kirli-klinikler-sagligini-kaybeden-tasiyici-anneler-1054805528.html
ukrayna
polonya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/07/1058456497_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5844000d1c96ca52795bd6d8a14284a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anna kuznetsova, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, polonya, avrupa birliği, abd, pedofili, çocuk istismarı
anna kuznetsova, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, polonya, avrupa birliği, abd, pedofili, çocuk istismarı
Duma Başkan Yardımcısı: Ukraynalı çocuklar Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satılıyor
11:37 21.11.2023 (güncellendi: 11:40 21.11.2023)
Duma Başkan Yardımcısı Kuznetsova, Ukrayna'daki yetim çocukların Ukrayna-Polonya sınırındaki pedofil şebekelere satıldığını belirtti.
Duma Başkan Yardımcısı Anna Kuznetsova, Kiev rejimi tarafından çocuklara karşı işlenen suçları araştırmak üzere kurulan parlamento komisyonunun eş başkanı olarak yaptığı açıklamada, Polonya ve Ukrayna sınırında, Avrupa ve Ukrayna'daki pedofil şebekelerin çocuklarla ilgili işlemlerde bulunduğunu söyledi.
Kuznetsova komisyonun bir toplantısında yaptığı açıklamada "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pedofil şebekelerinin temsilcileriyle Ukrayna-Polonya sınırının bazı bölümlerinde de anlaşmalar var" dedi.
Kuznetsova'nın verdiği bilgilere göre bir çocuğun fiyatı 150 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Kuznetsova açıklamasında ayrıca Ukrayna'da bu tür bir ağın faaliyet gösterdiğini; Kiev'deki elit kulüplerden birinde Ukraynalı yetimlerin pedofil maksadıyla kiralandığını da sözlerine ekledi.