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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231121/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077607587.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, euro 31,5030 liradan güne başladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor. 31,5010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 842 lira, çeyrek altın 2 bin 981 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 903 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1991 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.946 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.96 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.96 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.389 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231120/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1077570840.html
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dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:58 21.11.2023
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, euro 31,5030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor. 31,5010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 842 lira, çeyrek altın 2 bin 981 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 903 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1991 dolardan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.946 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.96 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.96 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 37.389 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dün, 09:31
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