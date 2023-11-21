https://sputniknews.com.tr/20231121/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077607587.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, euro 31,5030 liradan güne başladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T09:58+0300
2023-11-21T09:58+0300
2023-11-21T09:58+0300
ekonomi
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altın
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Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor. 31,5010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 842 lira, çeyrek altın 2 bin 981 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 903 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1991 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.946 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.96 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.96 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.389 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231120/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1077570840.html
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dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları
dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, euro 31,5030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor. 31,5010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 842 lira, çeyrek altın 2 bin 981 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 903 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1991 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.946 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 81.96 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.96 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 37.389 dolar seviyesinde.