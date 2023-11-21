https://sputniknews.com.tr/20231121/disisleri-bakanligi-turk-ve-kktc-vatandaslari-ile-yakinlarindan-olusan-100-kisi-misira-ulasti-1077651878.html
Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün 100 kişilik bir grup Gazze’den Mısır’a geçiş yaptı. Bu grubun içinde vatandaşlarımız, KKTC vatandaşları ve aile... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T23:29+0300
2023-11-21T23:29+0300
2023-11-21T23:29+0300
israil- filistin çatışması
refah sınır kapısı
dışişleri bakanlığı
gazze
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Kuzey Kıbrıs vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını bildirdiGazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, grubun yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/iran-liderinden-bricse-israili-terorist-rejim-ilan-etme-cagrisi-1077650079.html
refah sınır kapısı
gazze
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refah sınır kapısı, dışişleri bakanlığı, gazze
refah sınır kapısı, dışişleri bakanlığı, gazze
Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün 100 kişilik bir grup Gazze’den Mısır’a geçiş yaptı. Bu grubun içinde vatandaşlarımız, KKTC vatandaşları ve aile yakınları bulunuyor. Yarın öğlen veya akşam saatlerinde kalkacak olan THY uçaklarından biriyle Kahire’den İstanbul’a gelecekler" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Kuzey Kıbrıs vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını bildirdi
Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, grubun yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.