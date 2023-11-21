https://sputniknews.com.tr/20231121/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharovadan-borrellin-makalesine-erotik-film-benzetmesi-1077627655.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan Borrell'in makalesine 'erotik film' benzetmesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan Borrell'in makalesine 'erotik film' benzetmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in makalesinin başlıkları ile... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T15:30+0300

2023-11-21T15:30+0300

2023-11-21T15:30+0300

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josep borrell

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalında, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in makalesinin 1970'lerden kalma bir yetişkin filmlerini anımsattığını yazdı."Fırtına Öncesi Sessizlik" başlıklı makalesinde Borrell, Ukrayna'nın AB üyeliğine kabul edilmesi gerektiğinden bahsederken bu durumun Kiev için en büyük güvenlik garantisi olacağının altını çizdi.Zaharova makalenin İngilizce başlığının 1971 yılında Borrel'in anavatanı İspanya'da çekilen "El ojo del huracán" adlı erotik filmin başlığını tekrarladığına dikkat çekti.Zaharova yayımladığı Telegram mesajında, "Sadece yazamayan değil, aynı zamanda uzun süredir okuyamayanların imzasını taşıyan belirli gruplar tarafından yazılan bu inanılmaz derecede aptal köşe yazılarına ve makalelere bayılıyorum" diyerek söz konusu makaleyi tiye aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/zaharova-bidenin-makalesi-abd-dis-politikasinin-cirkinligini-gozler-onune-seriyor-1077611292.html

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