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CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda bugün başlayan başvurularda, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı için aday adaylarından 50... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T20:18+0300
2023-11-21T20:18+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
aday
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yerel seçim
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Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi. Büyükşehir belediye başkanlığı için aday adaylığına başvuracaklar 50 bin lira ödeyecek.AA'nın haberine göre, yerel seçim hazırlıklarına hız veren CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartlar ve ücretler belirlendi.Parti örgütlerine gönderilen genelgede, seçimlere etkin ve verimli hazırlık için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayınlayacağı seçim takviminin beklenmeyeceği kaydedildi.Başvurular, 28 Kasım'da sona erecek.Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde aday adayı olmak isteyenler için bugün başlayan başvurular, 28 Kasım'da sona erecek.Yasa gereği istifa etmesi gereken siyasi parti il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve kamu görevlileri 1-5 Aralık'ta başvuru yapabilecek.İl ve ilçe başkanlıklarının bu tarihler arasında hafta sonu açık bulundurulması, işlemlerin hızlı yürütülmesi için tedbir alması gerekecek.Aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmek zorunda olacak.Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlilerinin de 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri ve başvuru tarihleri arasında il ve ilçe başkanlıklarına başvurmaları gerekecek.Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve belediye meclis üyesi olan belediye başkan yardımcılarının ise adaylık için istifa etme zorunluluğu bulunmayacak. En yüksek 50 bin, en düşük 3 bin liraCHP MYK'de alınan karar doğrultusunda bugün başlayan başvurularda, büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 50 bin lira, nüfusu 500 bin ve üzeri il, ilçeler için 30 bin lira, nüfusu 250-500 bin arasındaki yerlerde belediye başkanlığı için 20 bin lira alınacak.Nüfusu 100-250 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 17 bin 500 lira, nüfusu 50-100 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 15 bin lira, nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için ise 10 bin lira ödenecek.Nüfusu 10-15 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 7 bin 500 lira, 5-10 bin olan ilçe ve belde belediye başkanlığı için 5 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki yerlerde 3 bin lira ücret talep edilecek.Nüfusu 15-50 bin olan beldelerde belediye meclis üyeliği için 2 bin 500 lira talep eden CHP, nüfusu 15 binin altındaki beldelerde belediye meclis üyeliği için de 1000 lira ödenti alacak.Nüfusu 50-100 bin arasındaki ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için 7 bin 500 lira, 15-50 bin arasındaki yerlerde 5 bin lira, nüfusu 15 binin altındaki yerlerde ise bin 500 lira alınacak.Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için 10 bin lira ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20180927/chp-yerel-secimler-aday-adayligi-ucretleri-1035407503.html
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chp’de adaylık süreci, chp’de adaylık başvurusu ne zaman? chp’de ne zaman aday ayayı başvurusu yapabilirim. chp’de adaylık ücreti ne kadar
chp’de adaylık süreci, chp’de adaylık başvurusu ne zaman? chp’de ne zaman aday ayayı başvurusu yapabilirim. chp’de adaylık ücreti ne kadar

CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi

20:18 21.11.2023
© CHP/DOGUSAN OZER Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıldönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’inci yıldönümünde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde anıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© CHP/DOGUSAN OZER
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CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda bugün başlayan başvurularda, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı için aday adaylarından 50 bin lira alınacak.
Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren CHP, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi. Büyükşehir belediye başkanlığı için aday adaylığına başvuracaklar 50 bin lira ödeyecek.
AA'nın haberine göre, yerel seçim hazırlıklarına hız veren CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aday adaylığı için gereken şartlar ve ücretler belirlendi.
Parti örgütlerine gönderilen genelgede, seçimlere etkin ve verimli hazırlık için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayınlayacağı seçim takviminin beklenmeyeceği kaydedildi.

Başvurular, 28 Kasım'da sona erecek.

Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde aday adayı olmak isteyenler için bugün başlayan başvurular, 28 Kasım'da sona erecek.
Yasa gereği istifa etmesi gereken siyasi parti il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve kamu görevlileri 1-5 Aralık'ta başvuru yapabilecek.
İl ve ilçe başkanlıklarının bu tarihler arasında hafta sonu açık bulundurulması, işlemlerin hızlı yürütülmesi için tedbir alması gerekecek.
Aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmek zorunda olacak.
Aday adayı olacak veya aday gösterilecek kamu görevlilerinin de 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri ve başvuru tarihleri arasında il ve ilçe başkanlıklarına başvurmaları gerekecek.
Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve belediye meclis üyesi olan belediye başkan yardımcılarının ise adaylık için istifa etme zorunluluğu bulunmayacak.

En yüksek 50 bin, en düşük 3 bin lira

CHP MYK'de alınan karar doğrultusunda bugün başlayan başvurularda, büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayından 50 bin lira, nüfusu 500 bin ve üzeri il, ilçeler için 30 bin lira, nüfusu 250-500 bin arasındaki yerlerde belediye başkanlığı için 20 bin lira alınacak.
Nüfusu 100-250 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 17 bin 500 lira, nüfusu 50-100 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 15 bin lira, nüfusu 15-50 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için ise 10 bin lira ödenecek.
Nüfusu 10-15 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 7 bin 500 lira, 5-10 bin olan ilçe ve belde belediye başkanlığı için 5 bin lira, nüfusu 5 binin altındaki yerlerde 3 bin lira ücret talep edilecek.
Nüfusu 15-50 bin olan beldelerde belediye meclis üyeliği için 2 bin 500 lira talep eden CHP, nüfusu 15 binin altındaki beldelerde belediye meclis üyeliği için de 1000 lira ödenti alacak.
Nüfusu 50-100 bin arasındaki ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için 7 bin 500 lira, 15-50 bin arasındaki yerlerde 5 bin lira, nüfusu 15 binin altındaki yerlerde ise bin 500 lira alınacak.
Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde il ve ilçe belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için 10 bin lira ödenecek.
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2018
DÜNYA
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
27 Eylül 2018, 16:56
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