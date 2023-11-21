MHP lideri Bahçeli'den 50+1 yorumu

Gazze'yi Kudüs'ten, Kudüs'ü İstanbul'dan ayrı düşünmek, akan tarih nehrine karşı kürek çekmektir. Gazze'yi Kudüs'ten, Kudüs'ü İstanbul'dan ayrı düşünmek, akan tarih nehrine karşı kürek çekmektir.

Gazze konusunda tarafsız kalmamız mümkün değildir. Gazze konusunda tarafsız kalmamız mümkün değildir.

Gazze bombalanırken Almanya Başbakanı'nın çıkıp da İsrail'in yaptığı nefsi müdafaa demesinin ahlaki bir karşılığından bahsetmek mümkün mü? Gazze bombalanırken Almanya Başbakanı'nın çıkıp da İsrail'in yaptığı nefsi müdafaa demesinin ahlaki bir karşılığından bahsetmek mümkün mü?

Berlin'de Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı'nın yüzüne haykırdığı gerçekler, Türk milletinin her şeyi bilse de susmayı tercih eden bazı Arap ülkelerinin ortak sesidir. Berlin'de Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı'nın yüzüne haykırdığı gerçekler, Türk milletinin her şeyi bilse de susmayı tercih eden bazı Arap ülkelerinin ortak sesidir.

Almanya başbakanı İsrail soykırımına ilik nakli yapanlar arasında bulunması sapma halidir. Bunların kendilerine hayrı yok. Almanya başbakanı İsrail soykırımına ilik nakli yapanlar arasında bulunması sapma halidir. Bunların kendilerine hayrı yok.

Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satmak için ayak sürümeleri, kendi bilecekleri şey, dünyanın sonu da değil. Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satmak için ayak sürümeleri, kendi bilecekleri şey, dünyanın sonu da değil.

İsrail Filistin arasında acil ateşkes sağlanmalıdır. İsrail Filistin arasında acil ateşkes sağlanmalıdır.

Filistin'in yutulmasına göz yummayacağız. Filistin'in yutulmasına göz yummayacağız.

Cumhurbaşkanlığı sistemi gelip geçici bir heves değildir. İşi bitince atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelip geçici bir heves değildir. İşi bitince atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir.

Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir. Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir.