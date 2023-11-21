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MHP lideri Bahçeli'den 50+1 yorumu
MHP lideri Bahçeli'den 50+1 yorumu
MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı sistemi gelip geçici bir heves değildir. İşi bitince tek kullanımlık kenara atılacak bir reçete hiç değildir."... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm, türkiye
devlet bahçeli, mhp, tbmm, türkiye

MHP lideri Bahçeli'den 50+1 yorumu

10:59 21.11.2023 (güncellendi: 11:21 21.11.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı sistemi gelip geçici bir heves değildir. İşi bitince tek kullanımlık kenara atılacak bir reçete hiç değildir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
Gazze'yi Kudüs'ten, Kudüs'ü İstanbul'dan ayrı düşünmek, akan tarih nehrine karşı kürek çekmektir.
Gazze konusunda tarafsız kalmamız mümkün değildir.
Gazze bombalanırken Almanya Başbakanı'nın çıkıp da İsrail'in yaptığı nefsi müdafaa demesinin ahlaki bir karşılığından bahsetmek mümkün mü?
Berlin'de Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı'nın yüzüne haykırdığı gerçekler, Türk milletinin her şeyi bilse de susmayı tercih eden bazı Arap ülkelerinin ortak sesidir.
Almanya başbakanı İsrail soykırımına ilik nakli yapanlar arasında bulunması sapma halidir. Bunların kendilerine hayrı yok.
Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satmak için ayak sürümeleri, kendi bilecekleri şey, dünyanın sonu da değil.
İsrail Filistin arasında acil ateşkes sağlanmalıdır.
Filistin'in yutulmasına göz yummayacağız.
Cumhurbaşkanlığı sistemi gelip geçici bir heves değildir. İşi bitince atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir.
Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmelidir.
Zeka özürlülerinin 'Erdoğan Bahçeli'yi sırtından atacak mı?' diye yazı kaleme almaları alçak bir teşebbüstür.
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