https://sputniknews.com.tr/20231121/ankarada-14-aracin-hurdaya-dondugu-zincirleme-kaza-7-yarali-1077637572.html

Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 14 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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zincirleme kaza

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Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması nedeniyle arkadan gelen seyir halindeki 12 otomobil birbirine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yaralandığı belirlenen toplam 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.Kazaya neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

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Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı 2023-11-21T17:10+0300 true PT0M52S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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