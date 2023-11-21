https://sputniknews.com.tr/20231121/ankarada-14-aracin-hurdaya-dondugu-zincirleme-kaza-7-yarali-1077637572.html
Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı
Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı
Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 14 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T17:10+0300
2023-11-21T17:10+0300
2023-11-21T17:20+0300
yaşam
video
ankara
kaza
zincirleme kaza
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Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması nedeniyle arkadan gelen seyir halindeki 12 otomobil birbirine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince yaralandığı belirlenen toplam 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.Kazaya neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.
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Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı
Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı
2023-11-21T17:10+0300
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video, ankara, kaza, zincirleme kaza, видео
Ankara'da 14 aracın hurdaya döndüğü zincirleme kaza: 7 yaralı
17:10 21.11.2023 (güncellendi: 17:20 21.11.2023)
Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 14 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması nedeniyle arkadan gelen seyir halindeki 12 otomobil birbirine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralandığı belirlenen toplam 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Kazaya neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.