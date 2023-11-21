https://sputniknews.com.tr/20231121/abdden-binancea-4-milyar-dolarlik-fatura-1077608434.html

ABD'den Binance'a 4 milyar dolarlık fatura

ABD'den Binance'a 4 milyar dolarlık fatura

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'a, ABD'deki soruşturmada 4 milyar dolarlık fatura kesildi. Bu ödeme Binance'ın faaliyetlerine devamını sağlayacak. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T10:17+0300

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ekonomi

bitcoin

bitcoin madenciliği

binance

abd

adalet bakanlığı

dava

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ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'den, 'şirketin kara para aklama ve dolandırıcılık da' dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istiyor.Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, anlaşma Binance'in faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak.Habere göre müzakereler, CEO Changpeng CZ Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması olasılığını da içeriyor.Bazı uzmanlar Zhao'nun ya da şirketin federal suçlamalar karşısında uzlaşma isteğinden şüphe duyuyor.Binance, 2018'den bu yana Adalet Bakanlığı'nın hedefinde. Federal savcıların, firmanın kara para aklamayı önleme politikaları ve Zhao'nun 2020'deki iç yazışmalarına ilişkin iç kayıtları talep ettiği iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html

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