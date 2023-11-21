https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-iki-rus-askeri-yetkiliye-kisisel-yaptirim-uyguladi-1077628802.html

ABD, iki Rus askeri yetkiliye kişisel yaptırım uyguladı

ABD, iki Rus askeri yetkiliye kişisel yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Rusya vatandaşı bir albaya ve bir onbaşıya yaptırım uyguladığını bildirdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:45+0300

2023-11-21T18:45+0300

2023-11-21T18:45+0300

dünya

abd

yaptırım

rusya

washington

rus ordusu

antony blinken

abd dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077036739_0:125:3073:1854_1920x0_80_0_0_15644075813cb066125d7bb18e76a78f.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın konuya ilişkin açıklamasında, ABD’nin Rusya vatandaşı bir albaya ve bir onbaşıya, ‘insan haklarını ihlal ettikleri’ gerekçesi ile yaptırım uygulandığı, bu kişilerin ülkeye girişlerinin kısıtlandığı ifade edildi.Açıklamaya göre ABD, Albay Azatbek Omurbekov ve Onbaşı Daniil Frolkin'e, ‘ağır insan hakları ihlallerine karışmaları nedeniyle’ yaptırım uyguladı.Blinken, “Bu kişiler ve yakın aile üyeleri, ABD’ye giriş hakkından mahrum edilecek” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231117/abdden-balkan-ulkelerinin-vatandaslarina-ve-sirketlerine-rusya-yaptirimi-1077481391.html

rusya

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, yaptırım, rusya, washington, rus ordusu, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı