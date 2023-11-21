https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-iki-rus-askeri-yetkiliye-kisisel-yaptirim-uyguladi-1077628802.html
ABD, iki Rus askeri yetkiliye kişisel yaptırım uyguladı
ABD, iki Rus askeri yetkiliye kişisel yaptırım uyguladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Rusya vatandaşı bir albaya ve bir onbaşıya yaptırım uyguladığını bildirdi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:45+0300
2023-11-21T18:45+0300
2023-11-21T18:45+0300
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yaptırım
rusya
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rus ordusu
antony blinken
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın konuya ilişkin açıklamasında, ABD’nin Rusya vatandaşı bir albaya ve bir onbaşıya, ‘insan haklarını ihlal ettikleri’ gerekçesi ile yaptırım uygulandığı, bu kişilerin ülkeye girişlerinin kısıtlandığı ifade edildi.Açıklamaya göre ABD, Albay Azatbek Omurbekov ve Onbaşı Daniil Frolkin'e, ‘ağır insan hakları ihlallerine karışmaları nedeniyle’ yaptırım uyguladı.Blinken, “Bu kişiler ve yakın aile üyeleri, ABD’ye giriş hakkından mahrum edilecek” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/abdden-balkan-ulkelerinin-vatandaslarina-ve-sirketlerine-rusya-yaptirimi-1077481391.html
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abd, yaptırım, rusya, washington, rus ordusu, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı
abd, yaptırım, rusya, washington, rus ordusu, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı
ABD, iki Rus askeri yetkiliye kişisel yaptırım uyguladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Rusya vatandaşı bir albaya ve bir onbaşıya yaptırım uyguladığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın konuya ilişkin açıklamasında, ABD’nin Rusya vatandaşı bir albaya ve bir onbaşıya, ‘insan haklarını ihlal ettikleri’ gerekçesi ile yaptırım uygulandığı, bu kişilerin ülkeye girişlerinin kısıtlandığı ifade edildi.
Açıklamaya göre ABD, Albay Azatbek Omurbekov ve Onbaşı Daniil Frolkin'e, ‘ağır insan hakları ihlallerine karışmaları nedeniyle’ yaptırım uyguladı.
Blinken, “Bu kişiler ve yakın aile üyeleri, ABD’ye giriş hakkından mahrum edilecek” açıklamasında bulundu.