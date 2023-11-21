https://sputniknews.com.tr/20231121/abd-donanmasina-ait-ucak-9-murettebatiyla-denize-dustu-1077624253.html
ABD donanmasına ait uçak 9 mürettebatıyla denize düştü
ABD donanmasına ait uçak 9 mürettebatıyla denize düştü
ABD donanmasına ait bir uçak, Hawaii'de iniş yaptığı askeri üssün pistini aşıp denize düştü. Uçakta bulunan 9 mürettebat kıyıya çıktı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T14:10+0300
2023-11-21T14:10+0300
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ABD donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon uçağı, iniş yaptığı Hawaii Deniz Piyadeleri Üssü’nde pisti aşarak Kaneohe Körfezi'ne düştü.Uçaktaki 9 donanma personeli kıyıya çıkarken, kazada yaralanan olmadı.Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi.Deniz Piyadeleri Sözcüsü Orlando Perez ise yaptığı açıklamada, rutin eğitimde olan uçağın pistten çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. P-8A genellikle denizaltı keşif ve istihbarat çalışmaları için kullanılıyor.
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ABD donanmasına ait uçak 9 mürettebatıyla denize düştü
ABD donanmasına ait uçak 9 mürettebatıyla denize düştü
2023-11-21T14:10+0300
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video, abd donanması, hawaii, abd, видео
video, abd donanması, hawaii, abd, видео
ABD donanmasına ait uçak 9 mürettebatıyla denize düştü
ABD donanmasına ait bir uçak, Hawaii'de iniş yaptığı askeri üssün pistini aşıp denize düştü. Uçakta bulunan 9 mürettebat kıyıya çıktı.
ABD donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon uçağı, iniş yaptığı Hawaii Deniz Piyadeleri Üssü’nde pisti aşarak Kaneohe Körfezi'ne düştü.
Uçaktaki 9 donanma personeli kıyıya çıkarken, kazada yaralanan olmadı.
Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi.
Deniz Piyadeleri Sözcüsü Orlando Perez ise yaptığı açıklamada, rutin eğitimde olan uçağın pistten çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. P-8A genellikle denizaltı keşif ve istihbarat çalışmaları için kullanılıyor.