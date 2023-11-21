https://sputniknews.com.tr/20231121/a-milli-takimin-muhtemel-11i-turkiye-kazanirsa-tarihe-gececek-1077613910.html
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek
A Milli Takım, EURO 2024 elemelerini zirvede bitirmek için bu akşam sahaya çıkacak. Turnuvaya gitmeyi garantileyen Ay Yıldızlılar, saat 22.45'te çıkacağı... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:50+0300
2023-11-21T11:50+0300
2023-11-21T11:52+0300
spor
galler
a milli futbol takımı
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
euro 2024
euro 2024
euro 2024 adaylığı
maç
futbol
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A Milli Takım, EURO 2024'e grup liderliğiyle gitmek için Galler'de.Maç saat kaçta oynanacak?Letonya'yı 4-0 yenerek turnuva biletini alan Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında saat 22.45'te sahaya çıkacak.En yakın takipçisi Hırvatistan'ın 3 puan önünde yer alan Türkiye'ye, liderliği korumak için en az 1 puan yetecek.Teknik Direktör Vincenzo Montella, diğer maçların sonucuna bakmadan grubu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.Ay Yıldızlılar grubun son maçında grup liderliğini korursa, EURO 2024'te grup kuraları çekimine ikinci torbadan katılacak.Hakemler kim olacak?Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.MUHTEMEL 11Türkiye'nin muhtemel 11'inin Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/unlu-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-davada-yargilama-fatih-terim-parasini-elden-teslim-etti-1077607263.html
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A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek
11:50 21.11.2023 (güncellendi: 11:52 21.11.2023)
A Milli Takım, EURO 2024 elemelerini zirvede bitirmek için bu akşam sahaya çıkacak. Turnuvaya gitmeyi garantileyen Ay Yıldızlılar, saat 22.45'te çıkacağı Galler deplasmasmanda tarihindeki ilk grup birinciliğinin peşinde.
A Milli Takım, EURO 2024'e grup liderliğiyle gitmek için Galler'de.
Maç saat kaçta oynanacak?
Letonya'yı 4-0 yenerek turnuva biletini alan Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında saat 22.45'te sahaya çıkacak.
En yakın takipçisi Hırvatistan'ın 3 puan önünde yer alan Türkiye'ye, liderliği korumak için en az 1 puan yetecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, diğer maçların sonucuna bakmadan grubu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.
Ay Yıldızlılar grubun son maçında grup liderliğini korursa, EURO 2024'te grup kuraları çekimine ikinci torbadan katılacak.
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.
Türkiye'nin muhtemel 11'inin Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan olması bekleniyor.