A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek

Türkiye
Bakan açıkladı: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması geliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gurbetçilerin dünyada en çok yaşamak istediği yer Malaga
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk haklarında Türkiye'nin karnesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yaşam süresinin en uzun olduğu il Tunceli
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
19:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Karşılıksız çek oranında rekor artış
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231121/a-milli-takimin-muhtemel-11i-turkiye-kazanirsa-tarihe-gececek-1077613910.html
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek
A Milli Takım, EURO 2024 elemelerini zirvede bitirmek için bu akşam sahaya çıkacak. Turnuvaya gitmeyi garantileyen Ay Yıldızlılar, saat 22.45'te çıkacağı... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:50+0300
2023-11-21T11:52+0300
spor
galler
a milli futbol takımı
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
euro 2024
euro 2024
euro 2024 adaylığı
maç
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077543378_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_635deac0df26713bb9eb4dc3e5c81946.jpg
A Milli Takım, EURO 2024'e grup liderliğiyle gitmek için Galler'de.Maç saat kaçta oynanacak?Letonya'yı 4-0 yenerek turnuva biletini alan Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında saat 22.45'te sahaya çıkacak.En yakın takipçisi Hırvatistan'ın 3 puan önünde yer alan Türkiye'ye, liderliği korumak için en az 1 puan yetecek.Teknik Direktör Vincenzo Montella, diğer maçların sonucuna bakmadan grubu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.Ay Yıldızlılar grubun son maçında grup liderliğini korursa, EURO 2024'te grup kuraları çekimine ikinci torbadan katılacak.Hakemler kim olacak?Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.MUHTEMEL 11Türkiye'nin muhtemel 11'inin Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/unlu-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-davada-yargilama-fatih-terim-parasini-elden-teslim-etti-1077607263.html
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077543378_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_16fab53ffe1a8749b1c431af5e62c002.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galler türkiye, galler türkiye maçı, a milli takım, galler türkiye maçı ne zaman, galler türkiye maçı ne zaman hangi kanalda, galler türkiye muhtemel 11, milli takım ilk 11, euro 2024 türkiye, galler türkiye maçı kaçta, galler türkiye maçı hakem
galler türkiye, galler türkiye maçı, a milli takım, galler türkiye maçı ne zaman, galler türkiye maçı ne zaman hangi kanalda, galler türkiye muhtemel 11, milli takım ilk 11, euro 2024 türkiye, galler türkiye maçı kaçta, galler türkiye maçı hakem

A Milli Takım'ın muhtemel 11'i: Türkiye kazanırsa tarihe geçecek

11:50 21.11.2023 (güncellendi: 11:52 21.11.2023)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı
Almanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
A Milli Takım, EURO 2024 elemelerini zirvede bitirmek için bu akşam sahaya çıkacak. Turnuvaya gitmeyi garantileyen Ay Yıldızlılar, saat 22.45'te çıkacağı Galler deplasmasmanda tarihindeki ilk grup birinciliğinin peşinde.
A Milli Takım, EURO 2024'e grup liderliğiyle gitmek için Galler'de.

Maç saat kaçta oynanacak?

Letonya'yı 4-0 yenerek turnuva biletini alan Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında saat 22.45'te sahaya çıkacak.

En yakın takipçisi Hırvatistan'ın 3 puan önünde yer alan Türkiye'ye, liderliği korumak için en az 1 puan yetecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, diğer maçların sonucuna bakmadan grubu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.

Ay Yıldızlılar grubun son maçında grup liderliğini korursa, EURO 2024'te grup kuraları çekimine ikinci torbadan katılacak.

Hakemler kim olacak?

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11
Türkiye'nin muhtemel 11'inin Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan olması bekleniyor.
Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
TÜRKİYE
Ünlü futbolcuların da aralarında olduğu davada yargılama: 'Fatih Terim parasını elden teslim etti'
09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала