https://sputniknews.com.tr/20231120/yapay-zeka-devrimi-baslatan-altman-kurdugu-sirketten-kovuldu-ne-oldugunu-anlamaya-calisiyoruz-1077571026.html

Yapay zeka 'devrimi' başlatan Altman, kurduğu şirketten kovuldu: 'Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz'

Yapay zeka 'devrimi' başlatan Altman, kurduğu şirketten kovuldu: 'Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz'

Geçtiğimiz yıl ChatGPT’yi kullanıma açarak yapay zeka 'devrimi' başlatan OpenAI’ın kurucularından ve CEO’su Sam Altman yönetim kurulu kararı ile kovuldu. Bunun... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T09:47+0300

2023-11-20T09:47+0300

2023-11-20T09:48+0300

ekonomi

chatgpt

yapay zeka

ai

kovulma

sam altman

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Yapay Zeka devriminin önderi olarak bilinen Sam Altman, kurduğu şirket OpenAI'dan yönetim kurulu kararı ile kovuldu. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Sam Altman'dan boşalan CEO'luk görevine geçici olarak Mira Murati'nin atandığı ve kalıcı bir CEO'nun aranmaya başlandığı belirtildi.Open AI'ın, OpenAI baş bilim adamı Ilya Sutskever, bağımsız direktörler Quora CEO'su Adam D'Angelo, teknoloji girişimcisi Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nden Helen Toner'dan oluşan Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu konulara değindi:'İletişim problemleri, samimiyetsizlik vurgusu ve güvensizlik'Sam Altman'ın kovulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun, Sam Altman'la olan iletişim problemleri, samimiyetsizlik vurgusu ve Sam Altman'a güvensizliklerini belirtmeleri ise dikkat çekti. Yönetim Kurulu açıklamasında, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Greg Brockman'ın bu görevi de sona erdirildi. Brockman'ın, şirketteki görevlerine ise CEO'ya bağlı olarak devam edeceği belirtilirken, Brockman, OpenAI ekibine yolladığı mesajda, şirketten ayrıldığını duyurdu.Kovulmanın ardından Sam Altman, X'te bir mesaj paylaşarak "Openai'de geçirdiğim zamanı çok sevdim. Kişisel olarak benim için ve umarım dünya için biraz dönüştürücü oldu. En önemlisi böyle yetenekli insanlarla çalışmayı sevdim. Bundan sonra ne olacağı konusunda söyleyecek daha çok şeyim olacak" dedi.Greg Brockman ise, yönetim kurulu başkanlığı görevinin sona erdirilmesinden sonra OpenAI ekibine, işi bıraktığına dair mesajı paylaşırken, daha sonra ise kovulmanın gerçekleştiği Cuma günü öğlen saatlerinde ve bir önceki gece olanların şu şekilde gerçekleştiğini iddia etti:'Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz'Sam Altman neden kovuldu?Sam Altman'ın kovuluşunun ardındaki gerçek sebep henüz ortaya çıkmasa da Silikon Vadisi'nde bu konuya ilişkin çeşitli tezler söz konusu. Bu tezlerin en başında ise Sam Altman'ın, ChatGPT yeni özelliklerini devreye almak konusnuda aceleci davrandığı, bu aceleci kararları sonrasında üründe güvenlik sorunlarının meydana geldiği ve veri sızıntılarına yol açtığı.Bununla ilgili kronoloji de şöyle veriliyor: 6 Kasım - ChatGPT yeni özelliğini devreye aldığını ve uygulama geliştirme merkezi açtığını duyurdu. 9 Kasım - 11 milyar dolarlık yatırım ile OpenAI'ın en büyük destekçisi konumunda olan Microsoft, çalışanlarının ChatGPT'ye erişimini güvenlik gerekçesi ile duyurdu. 15 Kasım - Sam Altman, daha 10 gün önce duyurusunu yaptığı yeni ChatGPT servislerine yeni üye kaydının duyurulduğunu açıkladı. 17 Kasım - Yönetim Kurulu, Sam Altman'ı kovduYeni CEO Mira Murati kimdir?Geçici olarak Sam Altman'ın CEO'luk görevini üstlenecek olan OpenAI CTO'su Mira Murati son beş yıldır OpenAI'nin liderlik ekibinin bir üyesi. OpenAI'nin küresel bir yapay zekâ liderine dönüşmesinde kritik bir rol oynadı. Şirketin değerleri, operasyonları ve işleri hakkında benzersiz bir beceri seti ve anlayış getiriyor ve hali hazırda şirketin araştırma, ürün ve güvenlik fonksiyonlarını yönetiyor. Uzun görev süresi ve yapay zekâ yönetişimi ve politikasındaki deneyimi de dahil olmak üzere şirketin tüm yönleriyle yakın ilişkisi göz önüne alındığında, yönetim kurulu onun bu rol için benzersiz bir niteliklere sahip olduğuna inanıyor ve kalıcı bir CEO için resmi bir araştırma yürütürken sorunsuz bir geçiş bekliyor.

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sam altman neden kovuldu, mira murati kimdir,