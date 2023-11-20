https://sputniknews.com.tr/20231120/starship-roketi-kalkistan-150-saniye-sonra-patladi-1077572032.html

Starship roketi kalkıştan 150 saniye sonra patladı

Starship roketi kalkıştan 150 saniye sonra patladı

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX şirketine ait Starship roketi, 18 Kasımda gerçekleşen fırlatmadan yaklaşık 2.5 dakika sonra patladı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:20+0300

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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in geliştirdiği uzay aracı Starship, 18 Kasım tarihinde ABD’nin Texas eyaletinden fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Starship uzay aracı patladı. İçinde astronot ekibi bulunmayan ve yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan deneme uçuşu, fırlatmadan yaklaşık 2.5 dakika sonra, ‘ikinci aşama’ bölümünde gerçekleşen patlamanın ardından sona erdi.SpaceX firmasının mühendislerinden John Insprucker patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu denemeleri ders almak ve hatalarımızı görmek adına yapıyoruz. Bugün gerçekleştirilen denemede roketin 33 motoru da fırlatma esnasında başarılı şekilde çalıştı. Uçuşun ikinci aşamasında gerçekleştirilen patlamanın, otomatik uçuş sonlandırma sisteminin devreden çıkmakta gecikmesine bağlı olarak gerçekleştiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX firmasının geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı ilk fırlatma denemesinde Starship roketi, kalkışın ardından yaklaşık 4 dakika içinde motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi’ne düşmüştü.Elon Musk’un firması SpaceX, yapılan ilk başarısız denemenin ardından Meksika Körfezi’nde oluşan enkaz nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

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Starship roketi kalkıştan 150 saniye sonra patladı Starship roketi kalkıştan 150 saniye sonra patladı 2023-11-20T10:20+0300 true PT1M30S

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