https://sputniknews.com.tr/20231120/rusya-moldovanin-bazi-yetkililerine-ulkeye-giris-yasagini-getiriyor-1077598609.html
Rusya, Moldova’nın bazı yetkililerine ülkeye giriş yasağını getiriyor
Rusya, Moldova’nın bazı yetkililerine ülkeye giriş yasağını getiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darius’un büyükelçiliğe çağrılarak Moldova’nın bazı yetkililerine Rusya’ya giriş yasağının... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T20:10+0300
2023-11-20T20:10+0300
2023-11-20T20:22+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
moldova
giriş yasağı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “20 Kasım günü Moldova’nın Rusya Büyükelçisi Lilian Darius Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadesine yer verildi.Büyükelçiye, Moldova’da internet sitelerine erişimi kapatılan Rus medyasına yönelik devam eden siyasi baskıyla ilgili kararlı protesto bildirildi.Açıklamada, “Darius’a, asimetrik bir önlem olarak, bazı Moldovalı yetkililere Rusya’ya girişinin yasaklandığı bilgisi verildi” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disisleri-bakanligi-moldova-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1075997700.html
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rusya dışişleri bakanlığı, moldova, giriş yasağı
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, giriş yasağı
Rusya, Moldova’nın bazı yetkililerine ülkeye giriş yasağını getiriyor
20:10 20.11.2023 (güncellendi: 20:22 20.11.2023)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darius’un büyükelçiliğe çağrılarak Moldova’nın bazı yetkililerine Rusya’ya giriş yasağının getirildiği bilgisinin verildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “20 Kasım günü Moldova’nın Rusya Büyükelçisi Lilian Darius Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadesine yer verildi.
Büyükelçiye, Moldova’da internet sitelerine erişimi kapatılan Rus medyasına yönelik devam eden siyasi baskıyla ilgili kararlı protesto bildirildi.
Açıklamada, “Darius’a, asimetrik bir önlem olarak, bazı Moldovalı yetkililere Rusya’ya girişinin yasaklandığı bilgisi verildi” denildi.