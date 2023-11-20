https://sputniknews.com.tr/20231120/raylarda-yururken-yuksek-hizli-tren-yht-carpti-seferler-durduruldu-1077585084.html

Raylarda yürürken Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı: Seferler durduruldu

Raylarda yürürken Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı: Seferler durduruldu

Kocaeli'de raylarda yürüyen bir kişiye İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T15:40+0300

2023-11-20T15:40+0300

2023-11-20T15:40+0300

yaşam

video

yüksek hızlı tren (yht)

kocaeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077584928_0:97:1292:824_1920x0_80_0_0_d1a81a6d197d870553ffac8386544d3c.png

Bugün 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana gelen olayda İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen bir kişiye çarptıMakinist olayın ardından treni durdurdu.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiye, olay yerindeki ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazanın ardından tren seferleri durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı 2023-11-20T15:40+0300 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, yüksek hızlı tren (yht), kocaeli, видео