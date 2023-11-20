https://sputniknews.com.tr/20231120/raylarda-yururken-yuksek-hizli-tren-yht-carpti-seferler-durduruldu-1077585084.html
Raylarda yürürken Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı: Seferler durduruldu
Raylarda yürürken Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı: Seferler durduruldu
Kocaeli'de raylarda yürüyen bir kişiye İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T15:40+0300
2023-11-20T15:40+0300
2023-11-20T15:40+0300
yaşam
video
yüksek hızlı tren (yht)
kocaeli
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Bugün 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana gelen olayda İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen bir kişiye çarptıMakinist olayın ardından treni durdurdu.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiye, olay yerindeki ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazanın ardından tren seferleri durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
Raylarda yürüyen vatandaşa Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı
2023-11-20T15:40+0300
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video, yüksek hızlı tren (yht), kocaeli, видео
video, yüksek hızlı tren (yht), kocaeli, видео
Raylarda yürürken Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı: Seferler durduruldu
Kocaeli'de raylarda yürüyen bir kişiye İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.
Bugün 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana gelen olayda İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen bir kişiye çarptı
Makinist olayın ardından treni durdurdu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişiye, olay yerindeki ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazanın ardından tren seferleri durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.