https://sputniknews.com.tr/20231120/noel-baba-treni-veliky-ustyugdan-rusyaya-dogru-yola-cikti-1077578511.html
'Noel Baba treni' Veliky Ustyug'dan Rusya'ya doğru yola çıktı
'Noel Baba treni' Veliky Ustyug'dan Rusya'ya doğru yola çıktı
Rusya'nın Noel Baba temalı treni, Veliky Ustyug şehrinden ülkenin 80'den fazla şehrine gitmek üzere yolculuğa çıktı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T12:29+0300
2023-11-20T12:29+0300
2023-11-20T12:29+0300
dünya
video
rusya
noel baba
tren
veliky ustyug
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19 Kasım Pazar günü çekilen görüntülerde Noel Baba temalı tren yeni yıl atmosferini yaratarak, çocuklara özel etkinlikler sunuyor.Trende bulunan çocuklar hediyeler alıyor, kukla gösterisi ve film izliyor.Trende bulunan ailelerle yapılan röportajda bir anne, ''Çocuklar özellikle Noel Baba'dan çok memnunlar; Büyülenmiş gibi durup ona bakıyorlardı, her şeyi çok beğendim" diye konuştu.Vologda Bölgesi Vali Yardımcısı Vitaly Tushinov, bu yıl en güçlü buharlı lokomotifin ülke genelinde yola çıktığını söyledi.Rusya Demiryolları'nın basın servisine göre, farklı duraklarda durması planlanan her şehirde ziyaretçiler, sanatçıların katılımıyla etkinliğin keyfini çıkarabilecek.
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Noel Baba treni Veliky Ustyug'dan Rusya'ya doğru yola çıktı
Noel Baba treni Veliky Ustyug'dan Rusya'ya doğru yola çıktı
2023-11-20T12:29+0300
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PT1M40S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, noel baba, tren, veliky ustyug , видео
video, rusya, noel baba, tren, veliky ustyug , видео
'Noel Baba treni' Veliky Ustyug'dan Rusya'ya doğru yola çıktı
Rusya'nın Noel Baba temalı treni, Veliky Ustyug şehrinden ülkenin 80'den fazla şehrine gitmek üzere yolculuğa çıktı.
19 Kasım Pazar günü çekilen görüntülerde Noel Baba temalı tren yeni yıl atmosferini yaratarak, çocuklara özel etkinlikler sunuyor.
Trende bulunan çocuklar hediyeler alıyor, kukla gösterisi ve film izliyor.
Trende bulunan ailelerle yapılan röportajda bir anne, ''Çocuklar özellikle Noel Baba'dan çok memnunlar; Büyülenmiş gibi durup ona bakıyorlardı, her şeyi çok beğendim" diye konuştu.
Vologda Bölgesi Vali Yardımcısı Vitaly Tushinov, bu yıl en güçlü buharlı lokomotifin ülke genelinde yola çıktığını söyledi.
Rusya Demiryolları'nın basın servisine göre, farklı duraklarda durması planlanan her şehirde ziyaretçiler, sanatçıların katılımıyla etkinliğin keyfini çıkarabilecek.