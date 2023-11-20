https://sputniknews.com.tr/20231120/muharrem-erkek-kimdir-1077575038.html

Muharrem Erkek kimdir?

Muharrem Erkek kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Muharrem Erkek Çanakkale Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Muharrem Erkek... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T11:24+0300

2023-11-20T11:24+0300

2023-11-20T11:24+0300

politika

muharrem erkek

chp

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tbmm

milletvekili

cumhuriyet halk partisi (chp)

6'lı masa

2024 yerel seçimleri

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CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti tarafından kurulan 6’lı Masa'nın mutfak kısmında CHP adına görev alan Muharrem Erkek 31 Ağustos 1969'da Çanakkale'de doğdu. Cevatpaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okudu. 1986 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.Erkek avukatlığa ne zaman başladı?1993 yılında avukatlık stajını Çanakkale Barosu'nda yapan Erkek 1994 yılında askerliğini Balıkesir'de disiplin mahkemesinde kısa dönem olarak tamamladı. 1994 yılında Çanakkale'de serbest avukat olarak iş yaşamına adım atan Erkek 2000-2002 döneminde Çanakkale Barosu yönetiminde görev yaptı. 2004 ve 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.Muharrem Erkek ne zaman milletvekili seçildi?Çanakkale Belediye Meclis üyeliği döneminde belediye başkanvekilliği görevini de üstlenen Erkek 2015 yılında CHP’den milletvekili adayı oldu. CHP’den 25, 26 ve 27’nci dönemlerde Çanakkale Milletvekili seçilen Erkek, 14 Mayıs 2023 de gerçekleşen seçimlerde milletvekili adayı olmadı.6’lı Masa'da ne görev aldı?Muharrem Erkek Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Parti Meclisi ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Erkek, Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle 6'lı Masa’nın hazırlık toplantılarında yer aldı. 6’lı Masa'nın ortak mutabakat metnin hazırlanmasında Erkek, CHP adına masada yer aldı.Erkek değişimci mi?Muharrem Erkek genel seçimlerden sonra 1 Haziran 2023 tarihinde yapılan MYK toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu. Erkek daha sonra da Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen zoom toplantısına katıldı. Erkek Çanakkale Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yaptı.

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