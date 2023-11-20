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Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna ile ilgili sert çıkış: AB’den ışık yılları kadar uzakta
Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna ile ilgili sert çıkış: AB’den ışık yılları kadar uzakta
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’ya Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili yanlış söz verildiğini, bu ülkenin AB üyeliğinden çok uzakta olduğunu... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Orban, genel başkanlığını yaptığı Fidesz partisinin kongresinde bulunduğu açıklamada Ukrayna’nın AB üyeliğinden çok uzakta olduğunu söyledi.Macar Başbakan, “Ukrayna'ya müzakerelere başlaması ile ilgili verilen yanlış sözü düzeltmek görevimiz olacak, zira Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden ışık yılları kadar uzakta” diye konuştu.Orban ayrıca Ukrayna'nın AB'ye katılmasını engellemenin önümüzdeki aylarda hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olacağını da vurguladı.Macaristan Başbakanı daha önce Kiev’in, ülkenin AB üyeliği ile ilgili müzakerelere başlamaya ‘her bakımdan’ hazır olmadığını söylemiş, bu konuda diyalog başlatmanın mümkün olmadığını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/hackerlar-ortaya-cikardi-ukrayna-ordusunun-yuzde-50si-yabanci-parali-askerlerden-olusuyor--1077553610.html
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viktor orban, ab, macaristan, ukrayna krizi
viktor orban, ab, macaristan, ukrayna krizi

Macaristan Başbakanı Orban’dan Ukrayna ile ilgili sert çıkış: AB’den ışık yılları kadar uzakta

00:30 20.11.2023
© AP Photo / Darko VojinovicViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’ya Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili yanlış söz verildiğini, bu ülkenin AB üyeliğinden çok uzakta olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Orban, genel başkanlığını yaptığı Fidesz partisinin kongresinde bulunduğu açıklamada Ukrayna’nın AB üyeliğinden çok uzakta olduğunu söyledi.
Macar Başbakan, “Ukrayna'ya müzakerelere başlaması ile ilgili verilen yanlış sözü düzeltmek görevimiz olacak, zira Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden ışık yılları kadar uzakta” diye konuştu.
Orban ayrıca Ukrayna'nın AB'ye katılmasını engellemenin önümüzdeki aylarda hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olacağını da vurguladı.
Macaristan Başbakanı daha önce Kiev’in, ülkenin AB üyeliği ile ilgili müzakerelere başlamaya ‘her bakımdan’ hazır olmadığını söylemiş, bu konuda diyalog başlatmanın mümkün olmadığını vurgulamıştı.
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