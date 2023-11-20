Kalp hastalıklarında stent ya da bypass seçeneği

“Hastalığın derecesine bağlı olarak tedavi değişiyor. Hastalık hafifse, ilaç tedavisi oluyor. Bunun haricinde koroner anjiyo çekildikten sonra kalp damar cerrahı ve kardiyologun karar verdiği tedavi, en doğru tedavi oluyor. Çok kalın bir çizgiyle ayırlmış değil tedaviler. Burada önemli olan, yapılacak olan işlemin, hastaya en uzun süre yaşam sağlayacak ve uzun bir süre herhangi bir tekrar hastalık gelişimi yaşanmayacak bir önlem olması. Hastalık çok yoğun ve ağırsa, genel olarak ameliyat tercih ediliyor. Eğer daha hafifse hastalık, stent daha başarılı oluyor.”