https://sputniknews.com.tr/20231120/iran-kizildenizde-israil-baglantili-kargo-gemisine-el-konulmasiyla-ilgili-suclamalari-reddetti-1077585963.html

İran, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti

İran, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el koymasının arkasında Tahran'ın olduğu... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T15:50+0300

2023-11-20T15:50+0300

2023-11-20T15:50+0300

israil- filistin çatışması

israil

iran

kızıldeniz

yemen

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gazze

gazze şeridi

filistin

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Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Kenani, Kızıldeniz'de ortakları arasında İsrailli bir şirketin olduğu kargo gemisine el konulmasıyla ilgili İran’a yönelik suçlamaları reddettiklerini belirtirken, İsrail’in karşı karşıya olduğu ‘vahim durumdan kaçmak için’ bu tür iddiaları ortaya attığını söyledi.Olayın arkasında Tahran'ın bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Kenani, "Bölgedeki direniş grupları İran'ın komutası altında değil ve İran'dan emir almıyor. Bu gruplar kendi halkları ve hükümetlerini temsil ederler ve ülkelerinin çıkarlarına göre hareket ederler" ifadelerini kullandı.Kenani, bölgedeki çatışmaların ABD’nin İsrail’e kapsamlı desteğiyle sürdüğünü ve Washington'un özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkesi de içeren herhangi bir karara karşı çıkmasının birçok tepkiye yol açtığını ifade etti.ABD’ye yönelik tepkilerin sona ermesinin mümkün olduğunu söyleyen Kenani, bunun, insanların öldürülmesinin derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın tamamen kaldırılması, acil insani yardım gönderilmesine izin verilmesi ve Filistin halkının Gazze'den sürülmesinin sona erdirilmesiyle gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.Al Hadath TV kanalı, bir gün önce kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yemen'deki Husi isyancıların Aden Körfezi'ndeki Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231119/iran-lideri-hamaneyden-islam-ulkelerine-cagri-israil-ile-iliskilerinizi-kesin-1077555287.html

israil

iran

yemen

gazze

gazze şeridi

filistin

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israil, iran, kızıldeniz, yemen, husi, husiler, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin