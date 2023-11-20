https://sputniknews.com.tr/20231120/iran-kizildenizde-israil-baglantili-kargo-gemisine-el-konulmasiyla-ilgili-suclamalari-reddetti-1077585963.html
İran, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti
İran, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el koymasının arkasında Tahran'ın olduğu... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T15:50+0300
2023-11-20T15:50+0300
2023-11-20T15:50+0300
israil- filistin çatışması
israil
iran
kızıldeniz
yemen
husi
husiler
gazze
gazze şeridi
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077585497_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_320a7872d63f4f069b3d1c8531c4efe0.jpg
Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Kenani, Kızıldeniz'de ortakları arasında İsrailli bir şirketin olduğu kargo gemisine el konulmasıyla ilgili İran’a yönelik suçlamaları reddettiklerini belirtirken, İsrail’in karşı karşıya olduğu ‘vahim durumdan kaçmak için’ bu tür iddiaları ortaya attığını söyledi.Olayın arkasında Tahran'ın bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Kenani, "Bölgedeki direniş grupları İran'ın komutası altında değil ve İran'dan emir almıyor. Bu gruplar kendi halkları ve hükümetlerini temsil ederler ve ülkelerinin çıkarlarına göre hareket ederler" ifadelerini kullandı.Kenani, bölgedeki çatışmaların ABD’nin İsrail’e kapsamlı desteğiyle sürdüğünü ve Washington'un özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkesi de içeren herhangi bir karara karşı çıkmasının birçok tepkiye yol açtığını ifade etti.ABD’ye yönelik tepkilerin sona ermesinin mümkün olduğunu söyleyen Kenani, bunun, insanların öldürülmesinin derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın tamamen kaldırılması, acil insani yardım gönderilmesine izin verilmesi ve Filistin halkının Gazze'den sürülmesinin sona erdirilmesiyle gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.Al Hadath TV kanalı, bir gün önce kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yemen'deki Husi isyancıların Aden Körfezi'ndeki Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231119/iran-lideri-hamaneyden-islam-ulkelerine-cagri-israil-ile-iliskilerinizi-kesin-1077555287.html
israil
iran
yemen
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/14/1077585497_27:0:1254:920_1920x0_80_0_0_9709f91f83f304e1d47076f2b35e0402.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, iran, kızıldeniz, yemen, husi, husiler, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin
israil, iran, kızıldeniz, yemen, husi, husiler, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin
İran, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el konulmasıyla ilgili suçlamaları reddetti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı kargo gemisine el koymasının arkasında Tahran'ın olduğu yönündeki iddiaları 'asılsız' olarak nitelendirdi.
Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Kenani, Kızıldeniz'de ortakları arasında İsrailli bir şirketin olduğu kargo gemisine el konulmasıyla
ilgili İran’a yönelik suçlamaları reddettiklerini belirtirken, İsrail’in karşı karşıya olduğu ‘vahim durumdan kaçmak için
’ bu tür iddiaları ortaya attığını söyledi.
Olayın arkasında Tahran'ın bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu dile getiren Kenani, "Bölgedeki direniş grupları İran'ın komutası altında değil ve İran'dan emir almıyor. Bu gruplar kendi halkları ve hükümetlerini temsil ederler ve ülkelerinin çıkarlarına göre hareket ederler" ifadelerini kullandı.
Kenani, bölgedeki çatışmaların ABD’nin İsrail’e kapsamlı desteğiyle sürdüğünü ve Washington'un özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkesi de içeren herhangi bir karara karşı çıkmasının birçok tepkiye yol açtığını ifade etti.
ABD’ye yönelik tepkilerin sona ermesinin mümkün olduğunu söyleyen Kenani, bunun, insanların öldürülmesinin derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın tamamen kaldırılması, acil insani yardım gönderilmesine izin verilmesi ve Filistin halkının Gazze'den sürülmesinin sona erdirilmesiyle gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.
Al Hadath TV kanalı, bir gün önce kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yemen'deki Husi isyancıların Aden Körfezi'ndeki Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiğini bildirmişti.