Hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği tarih belli oldu: Ardından yağışlar geri geliyor

“Çarşamba günü, güneybatı kesimlerden başlayarak yeni bir yağış sisteminin geleceğini tahmin ediyoruz. Çarşamba, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla ve Trakya'nın batısında göreceğimiz bu yağışların kuvvetli olma ihtimali var.

Daha sonra Cuma gününden itibaren ülkemizin tamamında yağışlar öngörüyoruz. Bu yağışlar mevsim itibariyle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü şeklinde olacak bu yağışlar.

Hava sıcaklıkları pazartesi ve salı günleri, iç ve doğu kesimlerde hala mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Ancak batı kesimlerde itibaren ısınma başladı.

Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların artacağını ve mevsim normalleri civarında alt kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Salı ve çarşamba günleri, iç kesimlerde ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülme ihtimali var.

Salı günü öğle saatlerine kadar Şırnak, Hakkari Van ve Bitlis illerimizde turuncu kodlu uyarı yayımladık. Çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları göreceğimiz anlamına geliyor.

Yine Rize ve Artvin çevrelerimizde bu sarı kodlu uyarımız var. Rize, Artvin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde yağmur göreceğiz”