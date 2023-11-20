https://sputniknews.com.tr/20231120/galatasarayin-yeni-malzeme-tedarikcisi-belli-oldu-5-yillik-anlasma-icin-net-25-milyon-euro-1077598903.html

Galatasaray'ın yeni malzeme tedarikçisi belli oldu: 5 yıllık anlaşma için net 25 milyon euro

Galatasaray'ın yeni malzeme tedarikçisi belli oldu: 5 yıllık anlaşma için net 25 milyon euro

Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon euro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T20:57+0300

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puma

galatasaray

tedarik

spor

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon euroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231024/galatasaray-uefa-sampiyonlar-ligi-a-grubunun-3-haftasinda-konuk-ettigi-bayern-munihe-3-1-yenildi-1076687036.html

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puma, galatasaray, tedarik