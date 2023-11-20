https://sputniknews.com.tr/20231120/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1077570840.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, euro 31,3420 liradan haftaya başladı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T09:31+0300
2023-11-20T09:31+0300
2023-11-20T09:57+0300
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Serbest piyasada 28,6980 liradan alınan dolar, 28,7000 liradan satılıyor. 31,3400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3420 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,6980 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1840 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 830 lira, çeyrek altın 2 bin 963 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 815 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1979 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.853 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda81.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 37.205 dolar seviyesinde.
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dolar/tl'de yeni rekor,dolar rekor,dolar ne kadar,euro kaç tl,euro rekor,gram altın fiyatları
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
09:31 20.11.2023 (güncellendi: 09:57 20.11.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,7000 liradan, euro 31,3420 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,6980 liradan alınan dolar, 28,7000 liradan satılıyor. 31,3400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,3420 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,6980 lira, euronun satış fiyatı ise 31,1840 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 830 lira, çeyrek altın 2 bin 963 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 815 liradan el değiştiriyor.
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