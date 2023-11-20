https://sputniknews.com.tr/20231120/brics-liderlerinden-gazzedeki-duruma-iliskin-acil-toplanti-1077588492.html
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun liderlerinin yarın Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmek üzere video konferans... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T17:14+0300
2023-11-20T17:14+0300
2023-11-20T17:14+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
brics
güney afrika
çin halk cumhuriyeti
rusya
brezilya
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BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Gazze'deki durum konusunda acil olarak toplanacak olan mevcut BRICS liderleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren resmen üye olacak Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın liderlerini de toplantıya davet etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de davet edildiği toplantıda liderler, ülkeleri adına Gazze'deki insani krizle ilgili açıklama yapacak.Toplantı sonunda BRICS ülkeleri tarafından bir ortak bildirinin de kabul edilmesi planlanıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da çevrim içi yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
gazze
gazze şeridi
israil
güney afrika
çin halk cumhuriyeti
rusya
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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, brics, güney afrika, çin halk cumhuriyeti, rusya, brezilya
gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, brics, güney afrika, çin halk cumhuriyeti, rusya, brezilya
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun liderlerinin yarın Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmek üzere video konferans yöntemiyle acil toplantı yapacağı belirtildi.
BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Gazze'deki durum konusunda acil olarak toplanacak olan mevcut BRICS liderleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren resmen üye olacak Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın liderlerini de toplantıya davet etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de davet edildiği toplantıda liderler, ülkeleri adına Gazze'deki insani krizle ilgili açıklama yapacak.
Toplantı sonunda BRICS ülkeleri tarafından bir ortak bildirinin de kabul edilmesi planlanıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da çevrim içi yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını açıklamıştı.