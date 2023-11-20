https://sputniknews.com.tr/20231120/brics-liderlerinden-gazzedeki-duruma-iliskin-acil-toplanti-1077588492.html

BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı

BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun liderlerinin yarın Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etmek üzere video konferans... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T17:14+0300

2023-11-20T17:14+0300

2023-11-20T17:14+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

brics

güney afrika

çin halk cumhuriyeti

rusya

brezilya

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BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika'dan yapılan açıklamaya göre, yarın Gazze'deki durum konusunda acil olarak toplanacak olan mevcut BRICS liderleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren resmen üye olacak Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın liderlerini de toplantıya davet etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de davet edildiği toplantıda liderler, ülkeleri adına Gazze'deki insani krizle ilgili açıklama yapacak.Toplantı sonunda BRICS ülkeleri tarafından bir ortak bildirinin de kabul edilmesi planlanıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da çevrim içi yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html

gazze

gazze şeridi

israil

güney afrika

çin halk cumhuriyeti

rusya

brezilya

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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, brics, güney afrika, çin halk cumhuriyeti, rusya, brezilya