Bakan Yerlikaya: Sel ve aşırı yağışlarda 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

"Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2009 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7 bin 52 bunun 323'ü AFAD personeli olmak üzere tüm illerde valiliklerin koordinasyonunda gayretler gösterildi. Maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira kaynak gönderdik.



43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi var. Zarar tespitleri yapılmaya başlandı. Su baskınlarından etkilenen evler, işyerleri ile ilgili zarar tespitleri ile ilgili valimiz talimatı ile defterdarlık yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili yani hayvan mevcudumuzla ilgili gelen ihbarlarla ilgili zarar tespitlerimiz yapılıyor. Yarın akşama kadar bu zarar tespitleri bitirir, kesin hale getirir en geç cuma, cumartesi günü bu ödemeleri yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız."