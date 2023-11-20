https://sputniknews.com.tr/20231120/bakan-uraloglu-internet-hizimiz-adeta-ucuyor-1077581001.html

Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor

Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 cigabit ve gönderme hızları saniyede 90 megabit. Yani... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T13:22+0300

2023-11-20T13:22+0300

2023-11-20T13:22+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

internet

internet erişimi

5g

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Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen "5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni"nde, teknolojinin hayatın birçok alanını değiştirdiğini söyledi.Dijitalleşen yaşam alanlarıyla dijital ekosistemlerin öneminin ve etkisinin giderek arttığına işaret eden Uraloğlu, mevcut teknolojik altyapılarla gerçekleştirilemeyen özel ihtiyaçların yeni nesil mobil teknolojileri önemli hale getirdiğini bildirdi.Uraloğlu, ülkelerin sağlıklı iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, dijital teknolojilerin üretkenliğinin artırmasının ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline geldiğini anlattı.Cumhuriyet'in yeni asrı için hazırlığı yapılan projeleri hızlandıracaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:e-Devlet'te 1001 kurumun hizmeti sunuluyorUraloğlu, Çamlıca Kulesi ile bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin düştüğü bilgisini vererek, "Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi sayesinde bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerini 39 volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 volt/metreye indirdik. Bu da yaklaşık 15 kat iyileşme sağladı." dedi.e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısının 64 milyona yaklaştığını aktaran Uraloğlu, 1001 kurumun 7 bin 410 hizmetini vatandaşlara elektronik ortamda sunduklarını ifade etti.'5G ağları milyonlarca iş fırsatı yaratacak'Uraloğlu, Bakanlık olarak hem mevcut 4,5G hem de 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmaların desteklenmesi ve nihai ürüne dönüşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi için 2017'de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduklarını hatırlatan Uraloğlu, üye firmalar tarafından 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin geliştirildiğini söyledi. Uraloğlu, projeyle elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.'5G denemelerinde internet hızımız adeta uçuyor'İstanbul Havalimanı'nda cihazları uyumlu vatandaşların ve uluslararası yolcuların 5G'yi deneyimleyebileceği bir altyapı kurduklarını anımsatan Uraloğlu, 5G'ye hazırlık çalışmaları kapsamında mobil şebeke işletmecilerine ve yerli üreticilere deneme izinleri vererek teknolojik olarak 5G'ye hazırlanmalarını sağladıklarını anlattı.Uraloğlu, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Kocaeli'nin de bulunduğu 25 yerde 5G şebekesinin verilen izinler çerçevesinde denendiğini aktararak, "İstanbul Havalimanı'nda 5G hizmetinin sunulması için BTK tarafından 3 mobil işletmeciye izin verildi. İşletmecilerden aldığımız raporlara göre, abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1 cigabit ve gönderme hızları saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220729/turkiyenin-5g-yolculugu-istanbul-havalimanindan-basladi-1059287069.html

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