https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-savunma-bakani-austin-kievde-1077577180.html
ABD Savunma Bakanı Austin Kiev’de
ABD Savunma Bakanı Austin Kiev’de
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’i ziyaret ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyururken, Ukrayna liderleriyle görüşmeyi ve Washington'un desteğini... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T11:44+0300
2023-11-20T11:44+0300
2023-11-20T11:49+0300
ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
washington dc
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
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Kiev e ulaştığını X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) paylaşan Austin, “Ukrayna liderleriyle görüşmek için Kiev'e yeni geldim" diye yazdı.Austin, ziyaretinin amacıyla ilgili açıklamasında, ABD'nin Ukrayna'yı hem şimdi hem de gelecekte desteklemeye devam edeceği yönünde ‘önemli bir mesaj vermek’ olduğunu vurguladı.Austin ayrıca tren istasyonunda ABD Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılanırken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, washington dc, ukrayna, ukrayna krizi, kiev
abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, washington dc, ukrayna, ukrayna krizi, kiev
ABD Savunma Bakanı Austin Kiev’de
11:44 20.11.2023 (güncellendi: 11:49 20.11.2023)
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’i ziyaret ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyururken, Ukrayna liderleriyle görüşmeyi ve Washington'un desteğini sürdüreceğini açıklamayı planladığını aktardı.
Kiev e ulaştığını X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) paylaşan Austin, “Ukrayna liderleriyle görüşmek için Kiev'e yeni geldim" diye yazdı.
Austin, ziyaretinin amacıyla ilgili açıklamasında, ABD'nin Ukrayna'yı hem şimdi hem de gelecekte desteklemeye devam edeceği yönünde ‘önemli bir mesaj vermek’ olduğunu vurguladı.
Austin ayrıca tren istasyonunda ABD Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılanırken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı.