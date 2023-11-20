https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-savunma-bakani-austin-kievde-1077577180.html

ABD Savunma Bakanı Austin Kiev’de

ABD Savunma Bakanı Austin Kiev’de

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’i ziyaret ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyururken, Ukrayna liderleriyle görüşmeyi ve Washington'un desteğini... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T11:44+0300

2023-11-20T11:44+0300

2023-11-20T11:49+0300

ukrayna krizi

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

washington dc

ukrayna

ukrayna krizi

kiev

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Kiev e ulaştığını X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) paylaşan Austin, “Ukrayna liderleriyle görüşmek için Kiev'e yeni geldim" diye yazdı.Austin, ziyaretinin amacıyla ilgili açıklamasında, ABD'nin Ukrayna'yı hem şimdi hem de gelecekte desteklemeye devam edeceği yönünde ‘önemli bir mesaj vermek’ olduğunu vurguladı.Austin ayrıca tren istasyonunda ABD Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılanırken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı.

https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html

washington dc

ukrayna

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abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, washington dc, ukrayna, ukrayna krizi, kiev