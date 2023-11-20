2023 Kainat Güzeli belli oldu
20:29 20.11.2023 (güncellendi: 20:32 20.11.2023)
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El Salvador'un başkenti San Salvador'da 2023 Kainat Güzellik Yarışması'nın finali yapıldı.
Dünyadan 84 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2023 Kainat Güzeli unvanına Nikaragualı Sheynnis Palacios layık görüldü. Taylandlı Antonia Porsild ise Kainat Güzellik Yarışması ikincisi oldu. Avustralyalı Moraya Wilson da yarışmanın üçüncüsü oldu. Renkli karelere sahne olan yarışmadan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Moises CastilloMeksika Güzeli Melissa Flores ulusal kıyafet defilesinde
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© AP Photo / Moises Castillo
Meksika Güzeli Melissa Flores ulusal kıyafet defilesinde
© AP Photo / Moises Castilloİtalya Güzeli Carmen Panepinto ulusal kıyafet defilesinde
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© AP Photo / Moises Castillo
İtalya Güzeli Carmen Panepinto ulusal kıyafet defilesinde
© AP Photo / Moises CastilloHindistan Güzeli Shweta Sharda ulusal kıyafet defilesinde
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© AP Photo / Moises Castillo
Hindistan Güzeli Shweta Sharda ulusal kıyafet defilesinde
© AP Photo / Moises CastilloABD Güzeli Noelia Voigt, ulusal kıyafet defilesinde
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© AP Photo / Moises Castillo
ABD Güzeli Noelia Voigt, ulusal kıyafet defilesinde
© AP Photo / Moises Castilloİspanya Güzeli Athenea Pérez ulusal kıyafet defilesinde
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© AP Photo / Moises Castillo
İspanya Güzeli Athenea Pérez ulusal kıyafet defilesinde
© AP Photo / Moises Castilloİletişim alanında üniversite eğitimini aldıktan sonra medya sektöründe çalışmaya başlayan 23 yaşındaki Sheynnis Palacios, Nikaragua tarihinde ilk kez bu ödülü kazanan isim oldu
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© AP Photo / Moises Castillo
İletişim alanında üniversite eğitimini aldıktan sonra medya sektöründe çalışmaya başlayan 23 yaşındaki Sheynnis Palacios, Nikaragua tarihinde ilk kez bu ödülü kazanan isim oldu
© AP Photo / Moises Castillo
Yarışmada Rusya'yı temsil eden Margarita Golubeva, ulusal kıyafet defilesinde
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© AP Photo / Moises Castillo
Yarışmada Rusya'yı temsil eden Margarita Golubeva, ulusal kıyafet defilesinde
© AP Photo / Moises Castillo2023 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2023 unvanını alan Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios oldu
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© AP Photo / Moises Castillo
2023 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2023 unvanını alan Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios oldu
© AP Photo / Moises CastilloBelçikalı güzel Emili Vanstenkiste, ulusal kıyafet defilesinde podyumda yürürken
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© AP Photo / Moises Castillo
Belçikalı güzel Emili Vanstenkiste, ulusal kıyafet defilesinde podyumda yürürken
© AFP 2023 / Marvin RecinosYarışmanın finalistleri, mayo defilesinde poz verirken
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© AFP 2023 / Marvin Recinos
Yarışmanın finalistleri, mayo defilesinde poz verirken
© AP Photo / Moises CastilloFinale kalan Tayland'lı Anntonia Porsild, Avustralyalı Moraya Wilson ve Nikaragualı Sheynnis Palacios, jürinin yarışmayı kazananın ismini açıklamasını beklerken
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© AP Photo / Moises Castillo
Finale kalan Tayland'lı Anntonia Porsild, Avustralyalı Moraya Wilson ve Nikaragualı Sheynnis Palacios, jürinin yarışmayı kazananın ismini açıklamasını beklerken