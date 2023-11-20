https://sputniknews.com.tr/20231120/2023-kainat-guzeli-belli-oldu-1077598430.html

2023 Kainat Güzeli belli oldu

2023 Kainat Güzeli belli oldu

El Salvador'un başkenti San Salvador'da 2023 Kainat Güzellik Yarışması'nın finali yapıldı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

kainat güzeli yarışması

rusya

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Dünyadan 84 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2023 Kainat Güzeli unvanına Nikaragualı Sheynnis Palacios layık görüldü. Taylandlı Antonia Porsild ise Kainat Güzellik Yarışması ikincisi oldu. Avustralyalı Moraya Wilson da yarışmanın üçüncüsü oldu. Renkli karelere sahne olan yarışmadan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

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