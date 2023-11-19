https://sputniknews.com.tr/20231119/vladimir-putin-internet-uzerinden-yapilacak-g-20-toplantisina-katilim-saglayacak--1077560460.html

Vladimir Putin, internet üzerinden yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlayacak

Vladimir Putin, internet üzerinden yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü gerçekleştirilecek sanal G-20 Zirvesi'ne internet üzerinden katılım sağlayacak. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T19:33+0300

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Eylül ayında Delhi'de yapılan G-20 konferansına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u temsilci olarak gönderen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, sanal olarak yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlanacağı aktarıldı. Hindistan tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Başbakanı Narendra Modi'nin çarşamba günü 'Yeni Delhi zirvesinden çıkan kilit kararları ve eylem noktalarını ileriye taşımak' için sanal bir zirveye başkanlık edeceğini söylenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231119/rusya-disisleri-bakanligi-gazzedeki-900-vatandasimizin-558i-tahliye-etti-1077556981.html

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