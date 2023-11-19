https://sputniknews.com.tr/20231119/vladimir-putin-internet-uzerinden-yapilacak-g-20-toplantisina-katilim-saglayacak--1077560460.html
Vladimir Putin, internet üzerinden yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlayacak
Vladimir Putin, internet üzerinden yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü gerçekleştirilecek sanal G-20 Zirvesi'ne internet üzerinden katılım sağlayacak. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T19:33+0300
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Eylül ayında Delhi'de yapılan G-20 konferansına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u temsilci olarak gönderen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, sanal olarak yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlanacağı aktarıldı. Hindistan tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Başbakanı Narendra Modi'nin çarşamba günü 'Yeni Delhi zirvesinden çıkan kilit kararları ve eylem noktalarını ileriye taşımak' için sanal bir zirveye başkanlık edeceğini söylenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231119/rusya-disisleri-bakanligi-gazzedeki-900-vatandasimizin-558i-tahliye-etti-1077556981.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova. kremlin. putin, kremlin, vladimir putin, g20
Vladimir Putin, internet üzerinden yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlayacak
19:33 19.11.2023 (güncellendi: 19:34 19.11.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü gerçekleştirilecek sanal G-20 Zirvesi'ne internet üzerinden katılım sağlayacak.
Eylül ayında Delhi'de yapılan G-20 konferansına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u temsilci olarak gönderen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, sanal olarak yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılım sağlanacağı aktarıldı.
Hindistan tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Başbakanı Narendra Modi'nin çarşamba günü 'Yeni Delhi zirvesinden çıkan kilit kararları ve eylem noktalarını ileriye taşımak' için sanal bir zirveye başkanlık edeceğini söylenmişti.