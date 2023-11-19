https://sputniknews.com.tr/20231119/uyusturucu-karteli-yoneticisi-besiktasta-yakalandi-1077545818.html
Uyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı
Uyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen KARTEL-3 Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T09:45+0300
2023-11-19T09:45+0300
2023-11-19T09:45+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
uyuşturucu
operasyon
kartel
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KARTEL-3 Operasyonu" ile Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşılarından Christijan Palic'in İstanbul Beşiktaş'ta yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, Türkiye'mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız." ifadesini kullandı.Zehir taciri kartelinin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiğini belirten Yerlikaya, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığının tespit edildiğini kaydetti.Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231118/icisleri-bakani-yerlikaya-hirvatistan-uyruklu-uluslararasi-uyusturucu-karteli-petrak-yakalandi--1077521762.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, operasyon, kartel
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, operasyon, kartel
Uyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen KARTEL-3 Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş’ta yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KARTEL-3 Operasyonu" ile Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşılarından Christijan Palic'in İstanbul Beşiktaş'ta yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, Türkiye'mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız." ifadesini kullandı.
Zehir taciri kartelinin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiğini belirten Yerlikaya, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığının tespit edildiğini kaydetti.
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa'da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından 'Batı Balkan Kanadının' yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan Interpol'un mavi bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 Operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin."