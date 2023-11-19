https://sputniknews.com.tr/20231119/uyusturucu-karteli-yoneticisi-besiktasta-yakalandi-1077545818.html

Uyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı

Uyuşturucu karteli yöneticisi Beşiktaş'ta yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen KARTEL-3 Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T09:45+0300

2023-11-19T09:45+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

uyuşturucu

operasyon

kartel

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KARTEL-3 Operasyonu" ile Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşılarından Christijan Palic'in İstanbul Beşiktaş'ta yakalandığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, Türkiye'mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız." ifadesini kullandı.Zehir taciri kartelinin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiğini belirten Yerlikaya, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığının tespit edildiğini kaydetti.Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231118/icisleri-bakani-yerlikaya-hirvatistan-uyruklu-uluslararasi-uyusturucu-karteli-petrak-yakalandi--1077521762.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, operasyon, kartel