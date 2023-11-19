Türkiye deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti
00:46 19.11.2023 (güncellendi: 01:01 19.11.2023)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı
© AA / Halil Sağırkaya
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Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçı öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22.45'te oynanan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetti.
Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası sağ kanattan topla buluşan Sane’nin kale önüne ortasında Havertz, topu ağlara yolladı. 1-0
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda top yandan auta gitti.
16. dakikada Kimmich’nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sane’nin şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
32. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza sahası sol çaprazdan Yusuf Yazıcı’nın şutunda savunma topu kornere çeldi.
38. dakikada Abdülkerim’in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ferdi’nin sol kanattan ceza sahasına girerek sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+2. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Kenan Yıldız, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada topla birlikte orta alanı geçen Wirtz’in pasında topla buluşan Füllkrug, ceza sahası dışı sol tarafında sağına çekip yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
52. dakikada orta sahada Abdülkadir Ömür kaptığı topta pasını İrfan Can Kahveci’ye verdi. İrfan Can’ın pasında topla buluşan Salih Özcan ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp auta gitti.
68. dakikada orta alana yakın bölgeden Yusuf Sarı’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazda Abdülkerim Bardakcı’nın içeri çevirmek istediği top Havertz’in eline çarptı. Pozisyon sonrası VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bartosz Frankowski penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Sarı, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Trapp’ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
74. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla birlikte ceza sahasına giren Brandt, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır ayağıyla yaptığı müdahale sonucu meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
82. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Trapp’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
23 Ekim, 19:12