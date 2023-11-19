https://sputniknews.com.tr/20231119/napolyonun-sapkasi-acik-artirmayla-satildi-1077561203.html

Napolyon'un şapkası açık artırmayla satıldı

Napolyon'un şapkası açık artırmayla satıldı

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın şapkası açık arttırmada 1.9 milyon euroya alıcı buldu. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T20:04+0300

2023-11-19T20:04+0300

2023-11-19T20:06+0300

yaşam

napolyon bonapart

şapka

açık artırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077561046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fe7f2a2a34e929ec18a2da1dbd6695a.jpg

Napolyon Bonapart'ın 19. yüzyılda Fransız İmparatorluğu'nu yönettiği döneme ait bicorn şapka, Fransa'nın başkenti Paris'teki Osenat Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada, 1.9 milyon euroya alıcı buldu. Şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Müzayedeci Jean Pierre Osenat yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu şapkayı her yerde tanıdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu biliyorlardı. Özel hayatında da şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere fırlatırdı. Bu bir imgeydi, imparatorun sembolüydü" dedi. Napolyon’un hayatı boyunca yaklaşık 120 bicorn şapkaya sahip olduğu ve çoğu özel koleksiyonlarda olmak üzere günümüze sadece 20 tanesinin kaldığı tahmin ediliyor. Napolyon'un şapkasına açık artırma öncesi 600 bin ila 800 bin euro arasında fiyat biçilmişti. Napolyon'un şapkası geçen yıl hayatını kaybeden bir sanayici tarafından bir araya getirilen Napolyon'un eşyaları ile birlikte satılırken, diğer eşyalar arasında Napolyon'un 1815’deki Waterloo yenilgisinden sonra arabasından yağmalanan gümüş bir tabak ve içinde tıraş bıçağı, gümüş bir diş fırçası, makas ve diğer eşyalarının bulunduğu ahşap bir makyaj çantası da yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/pariste-150-milyon-yillik-dinozor-iskeleti-acik-artirmayla-930-bin-euroya-satildi-1076567628.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

napolyonun şapkası, napolyonun şapkası ne kadara satıldı, napolyonun şapkasını kim aldı, napolyon bonapart kimdir