© İHA / SADİYE ALAV-AW079873Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve sis gün boyu etkili oldu.
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© İHA / SADİYE ALAV-AW079873
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve sis gün boyu etkili oldu.
© İHA / SADİYE ALAV-AW079873Gün boyu devam eden sis ve yağışlı hava yerini toz taşınımına bıraktı. Her yerin kızıla büründüğü kentte görüş mesafesi düştü.
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© İHA / SADİYE ALAV-AW079873
Gün boyu devam eden sis ve yağışlı hava yerini toz taşınımına bıraktı. Her yerin kızıla büründüğü kentte görüş mesafesi düştü.
© İHA / SADİYE ALAV-AW079873Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.
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© İHA / SADİYE ALAV-AW079873
Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.
© İHA / SADİYE ALAV-AW079873Mardin’de her yer kızıla büründü
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© İHA / SADİYE ALAV-AW079873
Mardin’de her yer kızıla büründü
© İHA / SADİYE ALAV-AW079873Mardin’de her yer kızıla büründü
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© İHA / SADİYE ALAV-AW079873
Mardin’de her yer kızıla büründü