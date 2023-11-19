https://sputniknews.com.tr/20231119/kandil-gunu-ickili-paylasim-sonrasi-isten-cikarilan-havayolu-calisani-meksika-uzerinden-abdye-gecti-1077561477.html

Kandilde içkili paylaşım sonrası işten atılan havayolu çalışanı Meksika üzerinden ABD'ye iltica etti

Kandilde içkili paylaşım sonrası işten atılan havayolu çalışanı Meksika üzerinden ABD'ye iltica etti

Kandil günü içkili paylaşım yapması sebebiyle Pegasus Havayolları tarafından işten çıkarıldığı belirtilen Onur T.,'nin Meksika üzerinden kaçak yolla ABD'ye... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T21:03+0300

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Fatih Koparan isimli bir YouTube kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda Kandil günü sosyal medya üzerinden 'Rabbim kabul etsin' paylaşımı yapan eski Pegasus Havayolları çalışanı Onur T.,'nin ABD'ye iltica ettiği paylaşıldı.Söz konusu videoda kaçak şekilde Meksika üzerinden nasıl ABD'ye geçtiğini anlatan Onur T., ölüm tehditleri aldığını ve iş yerinden gelen telefonla istifasının istendiğini söyledi.2022 yılında Kadir Gecesi'nde kişisel sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaşan Pegasus çalışanı Onur T. gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edildikten sonra hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası kararı verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220617/pegasus-calisanlarinin-kadir-gecesinde-ickili-paylasima-15-yil-hapis-istemi-1057548879.html

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