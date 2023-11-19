https://sputniknews.com.tr/20231119/izmire-mevsimin-ilk-kari-dustu-1077550705.html

İzmir’e mevsimin ilk karı düştü

İzmir’e mevsimin ilk karı düştü

İzmir’in yüksek kesimlerine sabahın ilk ışıklarıyla beraber mevsimin ilk karı düştü. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T13:06+0300

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İzmir’de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. İzmir’in Yamanlar Dağı’nda, Karagöl mevkiinde ve Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı, bin 76 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı’nın, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231119/ankarada-kar-yagisi-basladi-1077548197.html

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