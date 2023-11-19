https://sputniknews.com.tr/20231119/izmire-mevsimin-ilk-kari-dustu-1077550705.html
İzmir’e mevsimin ilk karı düştü
İzmir’e mevsimin ilk karı düştü
İzmir’in yüksek kesimlerine sabahın ilk ışıklarıyla beraber mevsimin ilk karı düştü. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T13:06+0300
2023-11-19T13:06+0300
2023-11-19T13:06+0300
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İzmir’de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. İzmir’in Yamanlar Dağı’nda, Karagöl mevkiinde ve Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı, bin 76 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı’nın, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231119/ankarada-kar-yagisi-basladi-1077548197.html
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izmir, kar, hava durumu
İzmir’e mevsimin ilk karı düştü
İzmir’in yüksek kesimlerine sabahın ilk ışıklarıyla beraber mevsimin ilk karı düştü.
İzmir’de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
İzmir’in Yamanlar Dağı’nda, Karagöl mevkiinde ve Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Kar yağışı, bin 76 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı’nın, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir’in en yüksek zirvesi olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.