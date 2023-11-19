https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulun-bircok-bolgesinde-kar-basladi-1077544663.html

İstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı

İstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T09:18+0300

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türkiye

istanbul

kar

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İstanbul’un Avrupa yakasında etkili olan kar yağışı, birçok ilçede görüldü.İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında da etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü.

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