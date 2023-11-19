https://sputniknews.com.tr/20231119/bir-ilde-daha-egitime-bir-gun-ara-verildi-1077562941.html
Bir ilde daha okullar tatil edildi: Hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak
Bir ilde daha okullar tatil edildi: Hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak
Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T23:56+0300
2023-11-19T23:56+0300
2023-11-20T00:01+0300
türkiye
sinop
okul
tatil
eğitim
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Sinop il merkezi ile 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.
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sinopta eğitime ara verildi, eğitime bir gün ara verilen iller, okullar yarın tatil mi, sinopta okullar tatil mi
sinopta eğitime ara verildi, eğitime bir gün ara verilen iller, okullar yarın tatil mi, sinopta okullar tatil mi
Bir ilde daha okullar tatil edildi: Hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak
23:56 19.11.2023 (güncellendi: 00:01 20.11.2023)
Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Sinop il merkezi ile 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi."
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.