https://sputniknews.com.tr/20231119/bir-ilde-daha-egitime-bir-gun-ara-verildi-1077562941.html

Bir ilde daha okullar tatil edildi: Hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak

Bir ilde daha okullar tatil edildi: Hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak

Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T23:56+0300

2023-11-19T23:56+0300

2023-11-20T00:01+0300

türkiye

sinop

okul

tatil

eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075076873_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ddd0b3b258e95e51c7204f34c213364d.jpg

Sinop il merkezi ile 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/afad-yarin-icin-uyardi-15-ilde-turuncu-16-ilde-sari-kod-1077562496.html

türkiye

sinop

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sinopta eğitime ara verildi, eğitime bir gün ara verilen iller, okullar yarın tatil mi, sinopta okullar tatil mi