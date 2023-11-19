https://sputniknews.com.tr/20231119/beylikduzu-gurpinar-balik-halinde-korkutan-yangin-1077552500.html

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde korkutan yangın

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde korkutan yangın

Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde depoların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, itfaiye ekiplerinin... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T14:02+0300

2023-11-19T14:02+0300

2023-11-19T14:07+0300

türkiye

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075204207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6eb0770c8ea9281a1f7ab3af23089a6d.jpg

Olay, 13:00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık halinde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yan depolara sıçrayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda ağır hasar oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-cocuk-parkinda-heyelan-1077552364.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın