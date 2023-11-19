https://sputniknews.com.tr/20231119/beylikduzu-gurpinar-balik-halinde-korkutan-yangin-1077552500.html
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde korkutan yangın
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde korkutan yangın
Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde depoların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, itfaiye ekiplerinin... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T14:02+0300
2023-11-19T14:02+0300
2023-11-19T14:07+0300
türkiye
yangın
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Olay, 13:00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık halinde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yan depolara sıçrayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda ağır hasar oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulda-cocuk-parkinda-heyelan-1077552364.html
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yangın
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde korkutan yangın
14:02 19.11.2023 (güncellendi: 14:07 19.11.2023)
Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde depoların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olay, 13:00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık halinde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yan depolara sıçrayan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda ağır hasar oluştu.