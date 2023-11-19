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Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T22:55+0300
2023-11-19T22:55+0300
2023-11-19T23:12+0300
deprem
son dakika
balıkesir
türkiye
bigadiç
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Bigadiç'de saat 22.44'de deprem meydana geldiğini açıkladı. 3.8 büyüklüğündeki deprem 6.92 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.
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deprem, son dakika, balıkesir, bigadiç
deprem, son dakika, balıkesir, bigadiç
Balıkesir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
22:55 19.11.2023 (güncellendi: 23:12 19.11.2023)
AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Bigadiç'de saat 22.44'de deprem meydana geldiğini açıkladı. 3.8 büyüklüğündeki deprem 6.92 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.