https://sputniknews.com.tr/20231119/ankarada-kar-yagisi-basladi-1077548197.html
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T11:21+0300
2023-11-19T11:21+0300
2023-11-19T11:21+0300
yaşam
ankara
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077548039_0:0:3352:1887_1920x0_80_0_0_fdcbb40aeec52ffe9a152f33840a71a8.jpg
Ankara’da mevsimin ilk kar yağışı başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara’nın birçok bölgesine kar yağışı başladı. Meteoroloji, İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara'da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231119/istanbulun-bircok-bolgesinde-kar-basladi-1077544663.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077548039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b35ac2c8145aee0abb77d1824684fedb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, kar
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ankara’da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Ankara’nın birçok bölgesine kar yağışı başladı. Meteoroloji, İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara'da karla karışık yağmur yağacağını, yüksek kesimlerde ise kar yağışının hakim olacağını belirtmişti.