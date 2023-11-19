https://sputniknews.com.tr/20231119/ahmet-hakan-dua-etsinler-erdogan-berlinde-o-kadar-da-acimasiz-degildi-1077545947.html

Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi

Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini değerlendirdiği bugünkü... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T09:53+0300

2023-11-19T09:53+0300

2023-11-19T09:53+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

almanya

gazze

israil

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Erdoğan’ın “Bizim İsrail’e borcumuz yok. İsrail’e borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan, devamında şöyle dedi:

https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-ne-dedigine-tum-dunya-bakiyor-1077537823.html

türkiye

almanya

gazze

israil

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, gazze, israil