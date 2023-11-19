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Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi
Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini değerlendirdiği bugünkü... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
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Erdoğan’ın “Bizim İsrail’e borcumuz yok. İsrail’e borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan, devamında şöyle dedi:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, gazze, israil
recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, gazze, israil

Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi

09:53 19.11.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2023
© İHA
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Dua etsinler Almanya’da o kadar da acımasız olmadı Erdoğan” diye yazdı.
Erdoğan’ın “Bizim İsrail’e borcumuz yok. İsrail’e borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan, devamında şöyle dedi:
“Biraz daha acımasız olsa hiç ima etmez, açıkça şöyle derdi: Geçmişte Yahudilere karşı işlediğiniz vahşi suçların bedelini masum Filistin halkına ödetemezsiniz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2023
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