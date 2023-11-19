https://sputniknews.com.tr/20231119/ahmet-hakan-dua-etsinler-erdogan-berlinde-o-kadar-da-acimasiz-degildi-1077545947.html
Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi
Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini değerlendirdiği bugünkü... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T09:53+0300
2023-11-19T09:53+0300
2023-11-19T09:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
almanya
gazze
israil
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Erdoğan’ın “Bizim İsrail’e borcumuz yok. İsrail’e borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan, devamında şöyle dedi:
https://sputniknews.com.tr/20231118/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-ne-dedigine-tum-dunya-bakiyor-1077537823.html
türkiye
almanya
gazze
israil
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recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, gazze, israil
recep tayyip erdoğan, türkiye, almanya, gazze, israil
Ahmet Hakan: Dua etsinler Erdoğan Berlin’de o kadar da acımasız değildi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Dua etsinler Almanya’da o kadar da acımasız olmadı Erdoğan” diye yazdı.
Erdoğan’ın “Bizim İsrail’e borcumuz yok. İsrail’e borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik” sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan, devamında şöyle
dedi:
“Biraz daha acımasız olsa hiç ima etmez, açıkça şöyle derdi: Geçmişte Yahudilere karşı işlediğiniz vahşi suçların bedelini masum Filistin halkına ödetemezsiniz.”