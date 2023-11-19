https://sputniknews.com.tr/20231119/afad-yarin-icin-uyardi-15-ilde-turuncu-16-ilde-sari-kod-1077562496.html

AFAD yarın için uyardı: 15 ilde turuncu, 16 ilde sarı kod

AFAD yarın için uyardı: 15 ilde turuncu, 16 ilde sarı kod

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tatafından yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

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2023-11-19T22:30+0300

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türkiye

afad

uyarı

sarı alarm

turuncu alarm

turuncu kod

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasaklandi-1077560917.html

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