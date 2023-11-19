https://sputniknews.com.tr/20231119/afad-yarin-icin-uyardi-15-ilde-turuncu-16-ilde-sari-kod-1077562496.html
AFAD yarın için uyardı: 15 ilde turuncu, 16 ilde sarı kod
AFAD yarın için uyardı: 15 ilde turuncu, 16 ilde sarı kod
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tatafından yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldı. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T22:30+0300
2023-11-19T22:30+0300
2023-11-19T22:39+0300
türkiye
afad
uyarı
sarı alarm
turuncu alarm
turuncu kod
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075970635_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1d59f16bb4c2e6d26d11bec06da6b9c2.jpg
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikisi-yasaklandi-1077560917.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075970635_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5d258287fc1e3e01bcad6ebf35bbd258.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad uyardı, afad pazartesi günü hava durumu, 15 ilde turuncu 16 ilde sarı kod, son dakika hava durumu,
afad uyardı, afad pazartesi günü hava durumu, 15 ilde turuncu 16 ilde sarı kod, son dakika hava durumu,
AFAD yarın için uyardı: 15 ilde turuncu, 16 ilde sarı kod
22:30 19.11.2023 (güncellendi: 22:39 19.11.2023)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tatafından yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.
Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.