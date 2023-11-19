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Futbol taraftar gruplarından İsrail'e 'Filistin' tepkisi
Futbol taraftar gruplarından İsrail'e 'Filistin' tepkisi
Futbol taraftar grupları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etti. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
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Futbol taraftar gruplarından İsrail'e 'Filistin' tepkisi

00:53 19.11.2023
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Futbol taraftar grupları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etti.
© AA / Erhan Elaldı

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Galatasaray-Ultraslan, Fenerbahçe-Genç Fenerbahçeliler, Beşiktaş-Çarşı, Trabzonspor-Gurbetçi Gençler, Bursaspor-Texas, Ankaragücü-Gece Kondu, Adana Demirspor-Şimşekler, Sakaryaspor-Tatangalar ve Kocaelispor-Hodri Meydan grupları, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Galatasaray-Ultraslan, Fenerbahçe-Genç Fenerbahçeliler, Beşiktaş-Çarşı, Trabzonspor-Gurbetçi Gençler, Bursaspor-Texas, Ankaragücü-Gece Kondu, Adana Demirspor-Şimşekler, Sakaryaspor-Tatangalar ve Kocaelispor-Hodri Meydan grupları, sloganlar atarak İsrail&#x27;e tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Erhan Elaldı

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Galatasaray-Ultraslan, Fenerbahçe-Genç Fenerbahçeliler, Beşiktaş-Çarşı, Trabzonspor-Gurbetçi Gençler, Bursaspor-Texas, Ankaragücü-Gece Kondu, Adana Demirspor-Şimşekler, Sakaryaspor-Tatangalar ve Kocaelispor-Hodri Meydan grupları, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

© AA / Erhan Elaldı

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin'i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı.

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin&#x27;i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Erhan Elaldı

Gruplar adına yapılan açıklamada, İsrail için Filistin'i açlığa, ölüme, zulme ve soykırıma mahkum eden terör devleti ifadesi kullanıldı.

© AA / Erhan Elaldı

İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. ifadeleri kullanıldı.

İsrail&#x27;in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, &quot;Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. ifadeleri kullanıldı. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Erhan Elaldı

İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulanarak, "Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batılı ülkelerin, tüm dünyanın gözleri önündeki İsrail terörizmine hiçbir zaman ses çıkarmadığını bizler biliyoruz. ifadeleri kullanıldı.

© AA / Erhan Elaldı

Açıklamanın devamında, "Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, &quot;Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail&#x27;in tüm dünyanın gözü önünde Filistin&#x27;de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır&quot; denildi. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Erhan Elaldı

Açıklamanın devamında, "Bundan dolayıdır ki tüm dünya, tüm insanlık ayakta ve kıyamda insanlık onuru için zalimin zulmünü meydanlarda haykırıyor ve haykırmaya da devam edeceğiz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır" denildi.

© AA / Erhan Elaldı

İsrail'in okulları ve hastaneleri bombaladığı, kadınları ve çocukları katlettiği aktarılan açıklama, şu ifadelerle son buldu:

İsrail&#x27;in okulları ve hastaneleri bombaladığı, kadınları ve çocukları katlettiği aktarılan açıklama, şu ifadelerle son buldu: - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Erhan Elaldı

İsrail'in okulları ve hastaneleri bombaladığı, kadınları ve çocukları katlettiği aktarılan açıklama, şu ifadelerle son buldu:

© AA / Erhan Elaldı

"Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz."

&quot;Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin&#x27;e destek veren milyonları selamlıyoruz.&quot; - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Erhan Elaldı

"Hüznümüz, acımız, öfkemiz çok büyük. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Kudüs için, Aksa için ayaktayız. Kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyor, dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları selamlıyoruz."

© AA / Erhan Elaldı

Açıklama sırasında defalarca meşaleler eşliğinde sloganlar atılarak Filistin'e destek verilirken, İsrail'e ise tepki gösterildi.

Açıklama sırasında defalarca meşaleler eşliğinde sloganlar atılarak Filistin&#x27;e destek verilirken, İsrail&#x27;e ise tepki gösterildi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Erhan Elaldı

Açıklama sırasında defalarca meşaleler eşliğinde sloganlar atılarak Filistin'e destek verilirken, İsrail'e ise tepki gösterildi.

© AA / Erhan Elaldı

Konuşmanın ardından Filistin'de hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve taraftar grupları sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Konuşmanın ardından Filistin&#x27;de hayatlarını kaybedenler için Kur&#x27;an-ı Kerim okundu ve taraftar grupları sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Erhan Elaldı

Konuşmanın ardından Filistin'de hayatlarını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve taraftar grupları sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.

© AA / Erhan Elaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 330'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi&#x27;ne 7 Ekim&#x27;den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 330&#x27;ü kadın olmak üzere 12 bin 300 oldu. - Sputnik Türkiye
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© AA / Erhan Elaldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 330'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 oldu.

© AA / Erhan Elaldı

İsrail saldırıları Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede protesto ediliyor.

İsrail saldırıları Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede protesto ediliyor. - Sputnik Türkiye
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© AA / Erhan Elaldı

İsrail saldırıları Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede protesto ediliyor.

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