https://sputniknews.com.tr/20231118/sifir-bir-dizisi-oyuncusu-uyusturucu-ticaretinden-tutuklandi-1077528863.html
Sıfır Bir dizisi oyuncusu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Sıfır Bir dizisi oyuncusu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
'Sıfır Bir' oyuncusu Ulaş Ünal uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T13:14+0300
2023-11-18T13:14+0300
2023-11-18T13:18+0300
türkiye
uyuşturucu
dizi
adana sıfır bir
türkiye
hırsızlık
bağımlılık
emniyet müdürlüğü
narkotik
narkotik suçlarla mücadele
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'Sıfır Bir' ve 'Kıyma' dizilerinin oyuncusu Ulaş Önal kısa süre önce havalimanında çaldığı cüzdan nedeniyle cezaevine girmişti. Cezaevinden çıkan Önal bu defa uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.Aktarılanlara göre, üst araması sırasında satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ünal, karakolda verdiği ifadede "Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım" demesine karşın yakalanan diğer şüpheliler ile birlikte tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231118/icisleri-bakani-yerlikaya-hirvatistan-uyruklu-uluslararasi-uyusturucu-karteli-petrak-yakalandi--1077521762.html
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uyuşturucu, dizi, adana sıfır bir, türkiye, hırsızlık, bağımlılık, emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele
uyuşturucu, dizi, adana sıfır bir, türkiye, hırsızlık, bağımlılık, emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele
Sıfır Bir dizisi oyuncusu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
13:14 18.11.2023 (güncellendi: 13:18 18.11.2023)
'Sıfır Bir' oyuncusu Ulaş Ünal uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
'Sıfır Bir' ve 'Kıyma' dizilerinin oyuncusu Ulaş Önal kısa süre önce havalimanında çaldığı cüzdan nedeniyle cezaevine girmişti. Cezaevinden çıkan Önal bu defa uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.
Aktarılanlara göre, üst araması sırasında satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ünal, karakolda verdiği ifadede "Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım" demesine karşın yakalanan diğer şüpheliler ile birlikte tutuklandı.