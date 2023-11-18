https://sputniknews.com.tr/20231118/sifir-bir-dizisi-oyuncusu-uyusturucu-ticaretinden-tutuklandi-1077528863.html

Sıfır Bir dizisi oyuncusu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sıfır Bir dizisi oyuncusu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

'Sıfır Bir' oyuncusu Ulaş Ünal uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

uyuşturucu

dizi

adana sıfır bir

türkiye

hırsızlık

bağımlılık

emniyet müdürlüğü

narkotik

narkotik suçlarla mücadele

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'Sıfır Bir' ve 'Kıyma' dizilerinin oyuncusu Ulaş Önal kısa süre önce havalimanında çaldığı cüzdan nedeniyle cezaevine girmişti. Cezaevinden çıkan Önal bu defa uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.Aktarılanlara göre, üst araması sırasında satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ünal, karakolda verdiği ifadede "Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım" demesine karşın yakalanan diğer şüpheliler ile birlikte tutuklandı.

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uyuşturucu, dizi, adana sıfır bir, türkiye, hırsızlık, bağımlılık, emniyet müdürlüğü, narkotik, narkotik suçlarla mücadele