https://sputniknews.com.tr/20231118/sanliurfada-polisten-anlamli-mesaj-insan-olmak-mutlulugu-silahsiz-paylasmaktir-1077528085.html

Şanlıurfa'da polisten anlamlı mesaj: İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır

Şanlıurfa'da polisten anlamlı mesaj: İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için hazırladığı 'İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır' isimli projeyi... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T12:27+0300

2023-11-18T12:27+0300

2023-11-18T12:27+0300

türkiye

yorgun mermi

şanlıurfa

polis

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için hazırladığı 'İnsan olmak, mutluluğu silahsız paylaşmaktır' isimli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.Yurt genelinde havaya ateş açılması sonrası yorgun mermilerden yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince proje yapıldı.Proje kapsamında, düğünlerde silah atılmasının önüne geçmek amacıyla görevlendirilecek sağdıçlar için kol bandı, bilgilendirici broşürler, afişler, araçların camlarına yapıştırılması amacıyla çıkartma hazırlandı. Bunun yanında polis memuru Ahmet Burak Çolak tarafından senaryosu yazılan, yorgun merminin nelere yol açabileceğini anlatan kısa film çekildi.Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, projenin pazartesi günü itibarıyla başlayacağını belirterek şöyle konuştu:Projenin istenilen sonuca ulaşması için yoğun bir emek harcandığını aktaran Şen, oluşturulan sosyal sorumluluk projesiyle 'yorgun mermiden kaynaklı yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek istediklerini' söyledi.'Düğünümüzde silah sıkmıyoruz' pazı bandıDüğünlerde sağdıçlara kısa filmi izlettikten sonra sorumluluk vereceklerini, 'düğünümüzde silah sıkmıyoruz' yazılı pazı bandını takacaklarını dile getiren Şen, "Nöbetçi kolluk gibi, nöbetçi sivil vatandaşımız olacak. Onlar da bize bu şekilde destek sağlayacak. Yine düğün araçlarımıza, düğün süsü yapan işletmelere bu şekilde yapıştırıcılarımızdan da dağıtacağız. Düğünümüzde silah sıkmıyoruz anlamında bizleri destekleyeceklerine eminiz" dedi.Kısa filmin senaryosunu yazan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Burak Çolak ise filmin çekimlerini Şanlıurfa'da 20 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini söyledi.Çolak, filmde bir babanın yorgun mermi sonrasında çocuğunu kaybetmesini konu aldıklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230725/yorgun-mermi-cay-bahcesinde-oynayan-cocuga-isabet-etti-1073952829.html

türkiye

yorgun mermi

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