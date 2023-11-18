https://sputniknews.com.tr/20231118/istanbul-ve-izmirde-bircok-deniz-seferleri-hava-muhalefeti-yuzunden-iptal-edildi--1077526977.html

İstanbul ve İzmir'de birçok deniz seferi hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi

İstanbul ve İzmir'de birçok deniz seferi hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi

İstanbul'da Bandırma-İstanbul Deniz Otobüsü seferleri, İzmir'de ise İzDeniz kötü hava şartları nedeniyle bugün sefer düzenlemeyecek. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T11:40+0300

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İDO, olumsuz hava şartları sebebiyle 18 Kasım tarihli Bandırma-İstanbul arası deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden fırtına 60-80 km/saat şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yapıldı. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 18.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi ve 18.11.2023 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." şeklinde açıklama yapılarak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) de sabah elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm seferlerin iptal edileceğini duyurmuştu. İzdeniz: Kötü hava şartları nedeniyle 11.20 itibariyle vapur seferleri durduruldu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı da hava şartları sebebiyle bugün sefer yapmayacak. İzdeniz'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeni ile saat 11.20 itibariyle tüm seferler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20231118/hava-muhalefeti-nedeniyle-budo-bugun-yapilacak-tum-seferleri-iptal-etti--1077521906.html

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