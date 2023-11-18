https://sputniknews.com.tr/20231118/disisleri-bakanligi-acikladi-44-turk-vatandasi-daha-gazzeden-tahliye-edildi--1077532696.html
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T17:08+0300
2023-11-18T17:08+0300
2023-11-18T17:08+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
mısır
mısır
gazze
gazze şeridi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 44 Türk vatandaşının Gazze Şerdi'nden tahliye edildiklerini açıkladı. Tahliye edilenlerin önce Kahire'ye oradan da Türkiye'ye getirilecekleri bildirildi. Sözü Keçeli'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231117/200-rusya-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1077505196.html
türkiye
israil
mısır
gazze
gazze şeridi
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dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, mısır, mısır, gazze, gazze şeridi
dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, mısır, mısır, gazze, gazze şeridi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 44 Türk vatandaşının Gazze Şerdi'nden tahliye edildiklerini açıkladı.
Tahliye edilenlerin önce Kahire'ye oradan da Türkiye'ye getirilecekleri bildirildi.
Sözü Keçeli'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gazze’deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare, Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede, bugün (18 Kasım) Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze’deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesini güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Öte yandan, yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze’den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir.