https://sputniknews.com.tr/20231118/disisleri-bakanligi-acikladi-44-turk-vatandasi-daha-gazzeden-tahliye-edildi--1077532696.html

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 44 Türk vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T17:08+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

mısır

mısır

gazze

gazze şeridi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 44 Türk vatandaşının Gazze Şerdi'nden tahliye edildiklerini açıkladı. Tahliye edilenlerin önce Kahire'ye oradan da Türkiye'ye getirilecekleri bildirildi. Sözü Keçeli'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231117/200-rusya-vatandasi-daha-gazze-seridinden-misira-gecti-1077505196.html

türkiye

israil

mısır

gazze

gazze şeridi

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dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, mısır, mısır, gazze, gazze şeridi