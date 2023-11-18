https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-eski-istihbarat-subayi-zelenskiy-2025in-baslarinda-devlet-baskani-olmayacak-1077525603.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Zelenskiy 2025'in başlarında devlet başkanı olmayacak

ABD’li eski istihbarat subayı: Zelenskiy 2025'in başlarında devlet başkanı olmayacak

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görevden el çektirileceğini, 2025'in... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T10:55+0300

2023-11-18T10:55+0300

2023-11-18T10:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

valeriy zalujniy

vladimir zelenskiy

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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için Beyaz Saray'ın bir sonraki başkanının kim olacağının bir önemi olmadığını, çünkü o zamana kadar devlet başkanlığını çoktan kaybetmiş olacağını ve Rusya ile çatışmanın sona ermiş olacağını söyledi.Ritter, “Trump önümüzdeki Kasım ayında seçimi kazanırsa ve Ocak 2025'te göreve başlarsa, sizi temin ederim ki o zamana kadar Zelenskiy artık Ukrayna'nın devlet başkanı olmayacak. O zamana kadar çatışma sona ermiş olacak bu konu hakkında konuşulmayacağından eminim. Herkes Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazandığı zaferden ve ülkenin Nazilerden arındırılmasından bahsedecek” dedi.Ritter, Zelenskiy'in dünyanın kendisine olan ilgisinin kaybolduğunun farkında olduğunu ve bu yüzden umutsuzca bu ilgiyi yeniden kazanmaya çalıştığını vurguladı.Ukrayna liderinin ülke içinde çözmeye odaklanması gereken birçok sorunu olduğuna dikkat çeken Ritter, "Artık sivil ve askeri yetkililer arasında giderek büyüyen bir bölünme var. Zalujnıy, Zelenskiy'in eylemlerinden, Zelenskiy de Zalujnıy’nin eylemlerinden hoşlanmıyor. Kadroların tasfiyesinden, Zalujnıy’nin görevden uzaklaştırılmasından söz ediliyor. Zalujnıy’nin katılımıyla olası bir darbeye dair söylentiler de var. Zelenskiy'in endişelenmek için pek çok nedeni olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist'e verdiği röportajda “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkmaza girdiğini ve büyük olasılıkla derin ve güzel bir atılımın olmayacağını” dile getirerek, Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti. Ardından Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanının sözlerine katılmadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ortadogudaki-kriz-sebebiyle-muhimmat-sorunu-yasiyoruz-1077493755.html

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