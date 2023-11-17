https://sputniknews.com.tr/20231117/unlu-oyuncu-hakaret-sucundan-ifade-verdi-1077496950.html

Ünlü oyuncu 'hakaret' suçundan ifade verdi

Ünlü oyuncu 'hakaret' suçundan ifade verdi

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul’da ifade... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T13:24+0300

2023-11-17T13:24+0300

2023-11-17T13:24+0300

yaşam

farah zeynep abdullah

oyuncu

hakaret

aşk-ı memnu

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla İstanbul’da talimatla ifade verdi. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasında tutuksuz sanık Farah Zeynep Abdullah ve avukatları hazır bulundu.'Amacım hakaret değildi'Duruşmada savunma yapan Abdullah, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu savunmasında, "Müşteki Musa Orhan ile ilgili basında ve sosyal medyada çıkan cinsel saldırı haberleri üzerine ben de iddianamede belirtilen şekilde paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle müşteki Orhan’a hakaret değil, müşteki hakkında haberde yer alan ifadelere bir tepkiydi. Hakaret kastım olmadığından beraatımı talep ediyorum. Ayrıca mahkumiyetime karar verilecek olursa hakkımdaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ve talep ederim’’ ifadelerini kullandı.Sanık avukatı, müvekkilinin lise ve üniversite yıllarını İngiltere’de geçirmiş olduğunu belirterek, "İfade özgürlüğünün bu ülkede çok geniş olması sebebiyle ‘hakaret’ kastı bulunmadan açıklama yapmıştır. Müvekkil, toplumda takdir ve değer gören bir sanatçı olarak genç bir kızın bu şekilde hayatına son vermesine karşı tepki olarak paylaşım yapmıştır. Beraatını talep ederiz’’ diye konuştu.Mahkeme, talimatın esas mahkemesine iade edilmesine hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/ataturke-hakaret-eden-donerci-verem-hastaligi-tedavisi-gordugu-gerekcesiyle-serbestbirakildi-1077342516.html

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farah zeynep abdullah, oyuncu, hakaret, aşk-ı memnu