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Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı, Resmi... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
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Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.
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türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), azerbaycan, resmi gazete

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

02:50 17.11.2023
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© DHA
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.
Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.
Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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